На картонной машине бумажный солдат: как снимался "Дюнкерк" Кристофера Нолана

Дюнкеркская эвакуация, известная также под кодовым названием Операция "Динамо", развернулась в начале Второй мировой войны во французском городе Дюнкерк. В мае 1940 года британские, французские и бельгийские части оказались заблокированными здесь немецкими войсками.

Для эвакуации было мобилизовано 693 английских и 250 французских военно-морских и торговых кораблей. Этого оказалось мало, и британское правительство обратилось с просьбой о помощи к владельцам частных кораблей, судов и катеров. Операция проходила под непрерывным огнем немецкой артиллерии и бомбардировками.

С 26 мая по 4 июня было эвакуировано около 340 тысяч солдат. Причем более половины из них спасло гражданское население: рыбаки, паромщики и владельцы лодок.

Кристофер Нолан, родившийся в Лондоне, в своем эссе для The Telegraph отметил: "Для меня, как и для многих британцев, история Дюнкерка — то, на чем я вырос. Она стала чем-то вроде мифа".

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Британский фильм на американские деньги

Нолан задумал снять фильм о тех событиях 20 лет назад. Но для ленты ему требовался огромный бюджет. Режиссер, по его словам, мог найти необходимую сумму только в Голливуде, но американские студии предпочитают снимать фильмы о своей стране. В Дюнкерке их солдат не было.

"Я не поднимал эту тему, пока не заслужил доверия со стороны студий — достаточного для того, чтобы снять британский фильм, но с американским бюджетом", — рассказывает Нолан.

При подготовке к проекту режиссер читал воспоминания очевидцев, общался с историками и изучал архивные материалы. Советником Нолана стал историк Джошуа Левин, автор книги "Забытые голоса Дюнкерка". Вместе они поговорили с ветеранами, которые участвовали в операции. "Их осталось немного, — пишет Нолан, — и им сейчас по 90 лет, но они любезно предоставили нам свое время".

Режиссер отметил, что для каждого Дюнкерк стал чем-то своим: для одних это история о храбрости, для других — о самоотверженности солдат, державших периметр, позволяя тем самым отступать другим. Нолану встретились люди, которые считали, что эта операция — лишь пропагандистский трюк, подготовленный Черчиллем.

"Интерпретаций много. Мы использовали этот подход в фильме: предложили зрителю несколько аспектов эвакуации, но при этом показали, что существует множество других историй. Там находилось около 400 тысяч человек, у каждого из них свой опыт. Был порядок и хаос, благородные поступки и трусость", — продолжает Нолан.

Без компьютерной графики

По словам режиссера, ему было важно максимально аутентично рассказать об этом этапе войны. Если бы план по эвакуации провалился, Великобритании пришлось бы капитулировать, считает он. Нолан также постарался отбросить политику: ни генералов в комнатах, ни Черчилля в фильме нет, да и враг мелькает где-то на горизонте. Эта история в первую очередь — о выживании.

Чтобы убедить продюсеров студии Warner Bros., Нолан рассказал, что собирается максимально погрузить зрителей в происходящее на экране — создать виртуальную реальность, для которой не потребуется шлем. "Я сказал им, что мы посадим зрителя в кабину истребителя "Спитфайр" и устроим бой с "Мессершмиттами". Мы выведем его на берег, где везде песок и волны. Мы поместим зрителя на маленькие лодки рыбаков и дадим почувствовать, как волны бьются о борт", — рассказывает режиссер.

При этом он старался как можно реже прибегать к компьютерной графике. Нолан нашел корабли и самолеты, максимально похожие на технику тех лет. "Воздушные бои, которые создаются с использованием компьютерной графики, нарушают законы физики ради визуальной силы. Мы же хотели показать зрителям, насколько тяжелыми были воздушные сражения", — продолжает Нолан.

Отдел реквизита даже создал картонные контуры солдат и техники. Их разместили как можно дальше от камеры, что придало кадрам масштабности и избавило от необходимости создавать компьютерные спецэффекты.

В эпицентре событий

В сценах на воде режиссера проконсультировали звездные коллеги: Стивен Спилберг и Рон Ховард. Они посоветовали снимать ему ручной камерой, находясь рядом с актерами в воде. "Тот факт, что мы могли быть рядом с ними, испытывая те же чувства, определил дух этих сцен. Быть вместе с актерами, а не отсиживаться в палатке, смотря видео, жизненно важно для этого фильма", — говорит режиссер.

Нолан предпочитает снимать на кинопленку, он не изменил себе и в этот раз. Лента снята на 70 мм и будет демонстрироваться в этом же формате. На показ на таких условиях согласились уже 125 кинотеатров по всему миру — это рекорд для современного проката.

Среди актеров, принявших участие в проекте, не так много громких имен: разве что Том Харди и Марк Райлэнс. Нолан сделал ставку на молодых или малоизвестных артистов. Например, у Финна Уайтхеда, исполнителя главной роли, за плечами всего одна роль в мини-сериале, Дэмиен Боннар снимался лишь у себя на родине во Франции, Том Глинн-Карни тоже успел поработать лишь над одним сериалом. В фильме также дебютировал Гарри Стайлз — участник популярного бой-бэнда One Direction. По слухам, на площадке всегда дежурил его телохранитель — на случай массовой атаки поклонниц.

А вот музыку для ленты написал, пожалуй, самый титулованный композитор Голливуда Ханс Циммер, это уже шестой их с Ноланом проект.

"Каким бы сложным не был съемочный процесс, мы всегда знали, что это ничто по сравнению с тем, что люди испытали в 1940 году", — добавляет Нолан.

Виктория Сальникова