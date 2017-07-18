Воспитанники центра "Сириус" выступили в Сочи на одной сцене с Мацуевым

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СОЧИ, 18 июля. /Корр. ТАСС Татьяна Полинюк/. Совместный концерт народного артиста России Дениса Мацуева и стипендиатов возглавляемого им Межрегионального благотворительного фонда "Новые имена" прошел в зале Парка науки и искусства "Сириус" в Сочи. На одной сцене с пианистом во вторник выступили пять юных музыкантов, среди них и воспитанники июльской смены образовательного центра для одаренных детей.
"Мы сегодня в гостях у "Сириуса", для нас это большая честь, потому что нам очень нравится то, что здесь происходит. Здесь идея очень похожа (с задачами фонда и летней творческой школы "Новые имена" - прим. ТАСС), но здесь не только музыканты и художники, как в "Новых именах", но и математики, и ученые, в этом уникальном месте", - сказал журналистам перед концертом Мацуев.
По его словам, совместная работа с "Сириусом" продолжится, уже этой зимой лучшие воспитанники фонда "Новые имена" проведут рождественские каникулы в сочинском образовательном центре для одаренных детей. "Мы делаем общее дело, и, естественно, мы будем обмениваться разными мыслями и концертами...", - сказал президент фонда "Новые имена".
Лауреат Международного конкурса Grand piano Варвара Кутузова из Архангельска в эти дни принимает участие в июльской смене "Сириуса" по направлению "Музыкально-исполнительское искусство". Начав играть на фортепиано в два года, девочка к восьми годам успела стать солисткой камерного оркестра, лауреатом многих международных конкурсов и стипендиатом фондов Спивакова и "Новые имена".
Вместе с Кутузовой на сцену во вторник вечером вышли пианистки, бывшие выпускницы "Сириуса" Ева Геворгян и Иваненко Ольга. "Буквально пять дней назад позвонил Денис Леонидович (Мацуев - прим. ТАСС) и передал, что я, Оля и Ева выступаем вместе с ним в одном концерте. Готовились быстро, можно сказать, с колес", - рассказала Кутузова.
Также на концерте выступили лауреаты телевизионного конкурса "Синяя птица" девятилетняя саксофонистка Софья Тюрина и шестилетний Елисей Мысин из Ставрополя. В программу совместного концерта вошли 10 номеров с участием юных музыкантов, которые исполнили классические композиции и музыкальные импровизации.
Благотворительный фонд "Новые имена" им. И. Н. Вороновой создан в 1989 г. при содействии Российского фонда культуры и Международной ассоциации фондов мира для поиска и поддержки молодых дарований в области культуры и искусства. За это время его поддержку получили более 15 тыс. молодых российских талантов, среди них - 5 тыс. стипендиатов фонда. Размер стипендии устанавливается индивидуально.
Впервые Летняя творческая школа "Новые имена" была организована в 1992 г. в литовском курортном городе Паланга, но уже на следующий год переехала в Суздаль. Ее участниками становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от 8 до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей. География участников школы на сегодняшний день охватывает более 60 городов России от Калининграда до Южно-Сахалинска, а также Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, Литву, Молдавию, Таджикистан, Италию и другие страны.
С 1993 г. в Летней школе в Суздале побывало более 8 тыс. творчески одаренных детей. В числе ее воспитанников такие всемирно известные музыканты, как пианисты Денис Мацуев, Александр Гиндин и Александр Кобрин, виолончелист Борис Андрианов, поэт Игорь Федоров и другие. В 2003 г. школе "Новые имена" присвоен статус Международных курсов ЮНЕСКО по художественному образованию.
Образовательный центр "Сириус" открыт фондом "Талант и успех" по инициативе президента РФ, который возглавил его попечительский совет. На профессиональные смены ежемесячно зачисляются 600 школьников со всей страны по направлениям "Наука", "Спорт" и "Искусство". С начала работы образовательного центра "Сириус" обучение прошли более 15,4 тыс. одаренных школьников из 85 регионов России.