Кинофестиваль "Горький fest" впервые открывается в Нижнем Новгороде

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Первый фестиваль актуального кино "Горький fest" впервые открывается в среду в Нижнем Новгороде, мероприятие будет проходить до 22 июля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе смотра.

"На открытии фестиваля ждут председателя Союза кинематографистов РФ Никиту Михалкова, президента нового фестиваля Михаила Пореченкова, Федора Бондарчука, Константина Хабенского, Андрея Мерзликина и многих других", - отметила собеседница агентства.

На киносмотре будет организована конкурсная программа, получившая название "Встряска", она сформирована из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.

В программу, в частности, вошли фильмы "Блокбастер" (режиссер Роман Волобуев снял свою фамилию из титров), "Купи меня" Вадима Перельмана, "Кроткая" Сергея Лозницы, "Маленький поезд" Тамары Дондурей, "Турецкое седло" Юсупа Разыкова и другие картины. Также будут организованы гала-премьеры российских лент, спецпоказы и презентации новых проектов.

"На фестивале пройдет встреча с профессионалами индустрии и нижегородскими кинематографистами, которые обсудят создание комитета по кинематографии в Нижнем Новгороде", - уточнили в пресс-службе. Среди специальных событий киносмотра - презентация проекта "В Кейптаунском порту" Александра Велединского, фильма "Тайна печати дракона: Путешествие в Китай" Олега Степченко и Алексея Петрухина, цикла "Кинопоэзия".