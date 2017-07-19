Кончаловский сравнил "Оскар" с McDonald's и предложил ввести санкции против премии

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МОСКВА, 19 июля. /Корр. ТАСС Наталья Баринова/. Режиссер Андрей Кончаловский, чей фильм "Рай" выдвигался от России на "Оскар", в интервью ТАСС назвал эту премию McDonald's и предложил ввести против нее санкции со стороны РФ.
Андрей Кончаловский ранее входил в Российский оскаровский комитет, который выдвигает фильмы на премию, однако несколько лет назад вышел из него. Отвечая на вопрос, какую картину Россия могла бы отправить на "Оскар" в этом году, режиссер отметил, что не стоит посылать какой-либо фильм.
"Никого не надо отправлять, - сказал Кончаловский. - Надо объявить санкции, пусть живут без нас".
"В целом "Оскар" для меня не существует, - сказал режиссер. - Если бы я жил в Америке, возможно бы хотел его получить, но зачем мне "Оскар" в России? Я считаю, что сейчас "Оскар" - как McDonald's, это транснациональная корпорация. И качество у нее очень сомнительное".
Кончаловский не считает, что те картины, которые в последние годы получают "Оскар", можно назвать шедеврами.
"Многие фильмы, награжденные "Оскаром", - не искусство, а продукт, - сказал режиссер. - Особенно в последние 20 лет! А есть искусство, к которому Голливуд не имеет никакого отношения. И очень много талантливых людей по всему миру".