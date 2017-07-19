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Песня Despacito стала самой прослушиваемой в интернете

Культура
19 июля, 13:26 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 19, июля. /ТАСС

Пользователи воспроизвели композицию, исполненную Луисом Фонси, Дэдди Янки и Джастином Бибером, уже более 4,6 млрд раз. Такой отметки не достигало до сих пор ни одно музыкальное произведение

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НЬЮ-ЙОРК, 19 июля. /ТАСС/. Песня Despacito, исполненная пуэрториканскими певцами Луисом Фонси и Дэдди Янки совместно с канадцем Джастином Бибером, побила рекорд по количеству прослушиваний в интернете. Как сообщила в среду американская музыкальная корпорация Universal Music Group, пользователи воспроизвели ее в сети уже более 4,6 млрд раз. Такой отметки не достигало до сих пор ни одно музыкальное произведение.

По данным компании, до этого момента рекорд принадлежал песне Sorry, которую также спел Бибер в 2015 году. На сегодняшний момент пользователи послушали ее около 4,4 млрд раз.

"Стриминг (потоковый режим воспроизведения - прим. ТАСС) дал возможность песням с различными ритмами, из разных культур и на разных языках стать невероятно успешными по всему миру. Мои поздравления Луису Фонси, Дэдди Янки и Джастину Биберу", - сказал глава Universal Music Group Люсиан Грэйндж. Он поздравил также музыкальные компании Universal Music Latin Entertainment, Def Jam и Republic Records, которые способствовали успеху композиции.

Фонси в свою очередь выразил мнение о том, что "стриминг объединяет аудитории по всему миру и помог его музыке достичь каждого уголка нашей планеты". "Для меня большая честь, что Despacito - наиболее прослушиваемая песня в истории", - отметил музыкант.

Песня Despacito в исполнении Фонси и Янки впервые прозвучала в январе 2017 года. Через некоторое время была записана новая версия при участии Бибера, которая завоевала еще большую популярность, забравшись на верхушки чартов.

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