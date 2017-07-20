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Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция

Культура
20 июля, 9:05 UTC+3

Представители Фонда кино, "Ленфильма" и гильдии продюсеров России в ТАСС знакомятся с презентациями проектов компаний, не являющихся лидерами киноиндустрии

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Материал из 1 страницы

В ТАСС проходит очная защита проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства.

Советник президента РФ по культуре, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, председатель экспертного совета Фонда кино Леонид Верещагин, режиссер, продюсер, председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, кинокритик Антон Долин, другие члены экспертного и попечительского советов Фонда кино в течение всего дня будут знакомиться с презентациями проектов, претендующих на получение господдержки.



 

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