Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. Видеотрансляция

Защита кинопроектов, претендующих на господдержку. ВидеотрансляцияКультура 20 июля, 9:05
Источник: "Локомотив" получил от продажи футболиста Хенти около €500 тысячСпорт 20 июля, 9:04
Слушания по программе "Шахматы в школе" пройдут в Общественной палатеСпорт 20 июля, 8:40
Новейший корвет "Совершенный" вошел в состав Тихоокеанского флотаАрмия и ОПК 20 июля, 8:36
Создатели "Игры престолов" снимут фантастический сериал о США, где не было отмены рабстваКультура 20 июля, 8:22
В Госдуме предложили пожизненные тюремные сроки за вербовку в ряды террористовПолитика 20 июля, 8:12
Суд не принял иск адвоката с требованием снести памятник адмиралу Колчаку в ИркутскеСибирь 20 июля, 7:41
АФК "Система" заявила отвод судье по разбирательству с "Роснефтью"Экономика и бизнес 20 июля, 7:13
Дальний Восток расширяет возможности своих аэропортов по приему самолетовВ стране 20 июля, 7:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
В ТАСС проходит очная защита проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства.
Советник президента РФ по культуре, председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой, председатель экспертного совета Фонда кино Леонид Верещагин, режиссер, продюсер, председатель совета директоров киностудии "Ленфильм" Федор Бондарчук, президент Гильдии продюсеров России Ренат Давлетьяров, кинокритик Антон Долин, другие члены экспертного и попечительского советов Фонда кино в течение всего дня будут знакомиться с презентациями проектов, претендующих на получение господдержки.