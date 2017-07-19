Умер актер Виктор Кинах

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МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Актер театра Виктор Кинах скончался в среду в возрасте 56 лет в Москве. Об этом говорится на официальной странице Электротеатра "Станиславский" в сети Facebook.
"На 57-м году жизни от нас ушел Виктор Маркович Кинах", - говорится в сообщении. Коллеги по театру вспоминают Кинаха как "раскрепощенного, фактурного, обаятельного артиста с отличным чувством юмора".
Виктор Кинах родился 8 октября 1960 года. В 1983 году он окончил ВТУ им. Б. В. Щукина - курс Ю. П. Катина-Ярцева. В 1983 году он был принят на работу в "Сатирикон", где сыграл в спектаклях "Багдадский вор" Александра Горбаня, "Великолепный рогоносец" Петра Фоменко, "Трехгрошовая опера" Владимира Машкова, которые составили славу театру.
"Последние 20 лет творческой жизни Виктора Марковича были связаны с Театром им. К. С. Станиславского, - отмечается в сообщении. - В нашей памяти останутся Царь-батюшка из "Царевны-лягушки" Ольги Великановой, Швондер из "Собачьего сердца" Александра Товстоногова и еще десяток характерных образов во главе с последней работой - образом Хлеба из "Синей птицы" (режиссер Борис Юхананов), похожего на самого Виктора Марковича, доброго, открытого, сердечного".
Прощание с актером состоится 20 июля в 11:30 мск по адресу: Тарный проезд, 3.