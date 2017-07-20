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Сергей Гармаш и Константин Хабенский могут сыграть в фильме "Севастополь 1942"

Культура
20 июля, 9:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Как сообщил продюсера Ольга Васильева, первые итоги кастинга, который проводился в 13 городах России, будут известны в августе-сентябре

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Актеры Сергей Гармаш, Константин Хабенский и Евгения Добровольская могут сыграть в фильме "Севастополь 1942". Об этом в четверг сообщила кинопродюсер Ольга Васильева в ТАСС на очной защите проектов компаний отечественного кинорынка.

"Есть предварительные договоренности с Сергеем Гармашем, Константином Хабенским и Евгенией Добровольской, - сказала Васильева. - Думаю, мы добьемся этого звездного состава".

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По ее словам, кастинг проводился в мае-июне по 13 российским городам, первые итоги будут известны в августе-сентябре.

Ориентировочный бюджет картины составляет 400 млн рублей, уже начата рекламная кампания ленты и создана краудфантинговая платформа. Фактура для фильма собиралась по архивам, музеям и мемуарам героев, которые обороняли Севастополь.

Создавать киноленту "Севастополь 1942" будет Кирилл Плетнев, режиссерским дебютом которого стал фильм "Жги!", входивший в конкурс "Кинотавра". Кроме того, Плетнев в четверг представил проект фильма "Неидеальные", заметив, что это будет хорошее "глянцевое" кино. Особое внимание будет уделено музыкальным трекам, ведутся переговоры с певицей Земфирой и исполнителем Бастой.

Представители отечественной киноиндустрии представляют свои проекты председателю экспертного совета Фонда кино Леониду Верещагину, продюсеру, председателю правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергею Сельянову, а также другим членам экспертного сообщества.

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