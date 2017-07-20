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Машков и Ходченкова снимутся в фильме о суперагенте

Культура
20 июля, 10:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Общий бюджет фильма с рабочим названием "Герой" составит 330 млн рублей. Большая часть съемок пройдет в Калининграде, где уже найден инвестор

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Студия "Карго" просит у Фонда кино 60 млн рублей в 2017 году на съемки фильма о суперагенте. В картине уже согласились сниматься Владимир Машков, Светлана Ходченкова и Павел Прилучный, сообщили представители студии в ходе питчинга, проходящего в ТАСС.

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В центре сюжета фильма - судьба супергероя (Машков), который имеет выход на людей со сверхспособностями, но которого все считают мертвым, в том числе собственный сын (Прилучный). В качестве ориентира по качеству продукта авторы фильма выбрали фильмы о Джеймсе Бонде, но заявляют, что их герой - не копия агента 007. К работе планируется привлечь иностранных каскадеров. Большая часть съемок пройдет в Калининграде, где уже найден инвестор для фильма.

"И Павел Прилучный, и Владимир Львович Машков, и Светлана Ходченкова согласились принять участие в проекте. Мы сейчас с ними утрясаем актерские графики", - сообщил представитель студии.

Общий бюджет фильма, включая производство и прокат, - 330 млн рублей. В этом году компания просит 60 млн рублей у Фонда кино, еще столько же - в следующем, на постпродакшн и съемки в Москве. Прогноз по сборам в российском прокате - 700 млн рублей. Оценка экспертов по международному прокату фильма - от $1 млн.

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