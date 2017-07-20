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Алексей Учитель просит 90 млн рублей на съемки фильма о Викторе Цое

Культура
20 июля, 10:53 дата обновления: 20 июля, 11:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Режиссер отметил, что хочет сделать картину без актера, который сыграл бы рок-музыканта

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Режиссер Алексей Учитель просит у Фонда кино 90 млн рублей на съемки фильма о последних днях и смерти Виктора Цоя, в котором не будет актера, исполняющего роль певца. Защита проекта прошла на площадке ТАСС.

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"На мой взгляд, потенциал фильма о Цое не меньше, чем у фильма "Высоцкий". Единственное, я хочу сделать эту картину без актера, который играет Цоя", - сказал Учитель.

По его словам, идея заключается в том, чтобы снять так называемое "роадмуви" о том, как тело Цоя после ДТП везут на автобусе три дня в Санкт-Петербург. Главный герой - водитель, который сбил певца 15 августа 1990 года на трассе под Ригой.

Студия "Рок", которой принадлежат права на видеоматериалы к восьми песням Цоя, планирует использовать документальные кадры в фильме.

"Он будет живой для зрителей, которые хотят видеть его, а не человека, который будет его изображать", - сказал Учитель.

Общий бюджет фильма 150 млн рублей. Кинокомпания просит у Фонда кино 90 млн рублей, в том числе 60 млн рублей - на безвозвозвратной основе.

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© Фотохроника ТАСС/Александр Чумичев и Александр Шогин

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Проект Учителя - третий по счету фильм о Викторе Цое из числа кинозаявок этого года.

Ранее на "Кинотавре" продюсер Игорь Гудков сообщил, что один из основателей группы "Кино", режиссер, музыкант и писатель Алексей Рыбин на основании своих воспоминаний планирует снять фильм про Виктора Цоя.

Еще раньше, в апреле, о планах экранизировать судьбу кумира 80-х заявлял режиссер Кирилл Серебренников. По его словам, это будет история про лето 1983 года, когда только пишется первый альбом группы "Кино".

Режиссер Учитель уверен, что его кинокартина не станет дублировать эти два проекта.

"Про проект Серебренникова, безусловно, знаю, но это история 17-летнего парня и начала его деятельности, а у нас, скорее, конец пути. Абсолютно тематически это не пересекается", - сказал режиссер, отвечая на вопрос члена экспертного совета, кинокритика Антона Долина.

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