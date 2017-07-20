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Дума приняла закон о показе музеями фильмов без прокатного удостоверения

Культура
20 июля, 11:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Законом разрешается проводить некоммерческий показ советских фильмов, перешедших в общественное достояние

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, разрешающий учреждениям культуры и образовательным организациям показывать советские фильмы без прокатного удостоверения. Проект закона был внесен в Госдуму правительством РФ в конце февраля этого года.

Законом разрешается проводить некоммерческий показ перешедших в общественное достояние фильмов, созданных на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ без прокатного удостоверения музеям, библиотекам или научным и образовательным организациям.

Этот перечень дополняется выставочными залами, домами и дворцами культуры, клубами, парками культуры и отдыха, а также архивами.

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