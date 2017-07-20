Бюджет фильма "Кома" с Серебряковым составит 352,5 млн рублей

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Кинокомпания "Большое кино" снимает фантастический фильм "Кома" с Риналем Мухаметовым, Алексем Серебряковым и Любовью Аксеновой в главных ролях. Бюджет картины - свыше 350 млн рублей, сообщили в четверг создатели фильма в ходе защиты своего проекта на питчинге Фонда кино в ТАСС.
"40% материала отснято в прошлом году, семь смен будут осенью, и весной (2018 года) фильм будет закончен. В главной роли - Алексей Серебряков. Режиссер-дебютант - Никита Аргунов. Очень много будет компьютерной графики. Фильм абсолютно коммерческий, рассчитан на целевую аудиторию, то, что сегодня любит наш зритель", - сказал один из продюсеров картины Рубен Дишдишян.
По словам создателей картины, уже заключены две сделки на международный прокат фильма: в Китае и странах Юго-Восточной Азии. Оценки по кассовым сборам за рубежом - от 80 до 100 млн рублей.
По сюжету фильма после таинственной аварии молодой, талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Это мир, который существует на основе памяти о реальности людей, находящихся в глубокой коме. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, бороться за жизнь, встретить любовь, найти, наконец, выход в реальный мир.