Минкультуры предлагает блокировать пиратский контент без обращения в суд

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Министерство культуры предлагает блокировать сайты с пиратским контентом без судебного решения и в ускоренном порядке. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе ведомства.
Накануне министерство выступило с предложением внести изменения в действующее антипиратское законодательство. Соответствующее уведомление о начале разработки поправок без конкретных инициатив было опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов.
"Необходимо совершенствование антипиратского законодательства и внедрение механизма, позволяющего оперативно и тотально пресекать пиратство в интернете, а именно: незамедлительно блокировать пиратский контент по заявлению правообладателя (без обращения в суд), а в случае, если лицо, разместившее контент, не согласно с этим, то в суд должно обратиться именно это лицо", - пояснили суть готовящихся поправок в Минкультуры.
Кроме того, министерство предлагает сократить время, отпущенное на блокировку пиратских сайтов, до 3 суток (в настоящий момент это занимает до 9 дней - прим. ТАСС), запретить ссылки на такие сайты через запросы на поисковых сайтах, а также блокировать так называемые "зеркальные сайты", которые дублируют интернет-площадки, доступ к которым уже ограничен.
"Минкультуры России предлагает данный механизм применить как протекционистскую меру в отношении национальных фильмов. У ведомства имеется информация о правообладателе национального фильма (предоставляется с рядом иных документов, необходимых для получения удостоверения национального фильма), и правообладатель может обращаться с заявлением о нарушении своих прав именно в министерство, а не в суд", - добавили в ведомстве.
С 1 августа 2013 года в России действует "антипиратское" законодательство, которое предусматривает судебный механизм ограничения доступа к незаконно размещенному фильму в сети Интернет. В соответствии с ним, с момента подачи заявления правообладателя в суд и до блокировки фильма проходит 9 дней (из которых 7 дней - рабочие).
При повторном неправомерном размещении фильма на том же сайте правообладатель должен снова обращаться в суд, и только после повторного вердикта судебной инстанции происходит постоянная блокировка сайта.