Презентация нового номера журнала "Искусство кино" состоится 25 июля

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Новый номер журнала "Искусство кино" представят читателям уже во вторник, 25 июля. На обновление издания через краудфандинговую платформу собрано уже почти 3 млн руб. Об этом ТАСС рассказал главный редактор журнала, кинокритик Антон Долин.

"Ближайший номер будет представлен во вторник в саду "Эрмитаж" на презентации "Искусства кино". Он уже сделан. Над следующим номером идет работа" - сказал Долин.

Он также поделился планами по поводу кампании по сбору денег на обновление журнала. Согласно его словам, правила платформы, на которой проводится сбор, не позволяют досрочно завершить его, даже если необходимая сумма уже найдена.

"Мы планировали собрать 1 млн руб., но собрали уже 3 млн практически, чуть меньше. Ну, думаю, что мы сегодня-завтра дособерем до трех. Мы будем собирать до тех пор, пока кампания не закончится, она планировалась до начала сентября. По условиям, по законам этой игры мы должны продолжать кампанию до конца" - объяснил Долин.

Кинокритик Антон Долин возглавил журнал "Искусство кино" 10 июня, ранее его главным редактором был Даниил Дондурей, скончавшийся 10 мая 2017 года после тяжелой болезни. О начале краудфандинговой кампании, рассчитанной до сентября, кинокритик объявил 10 июля на своей странице в Facebook.