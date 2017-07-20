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Французская певица Барбара Велденс погибла на сцене от удара током

Культура
20 июля, 14:33 дата обновления: 20 июля, 15:01 UTC+3 ТАСС

Причиной смерти стала остановка сердца

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ПАРИЖ, 20 июля. /ТАСС/. Французская певица и композитор Барбара Велденс погибла на сцене во время выступления в результате удара электрическим током.

Об этом сообщает AFP.

Несчастный случай произошел с 35-летней певицей в ночь на четверг на музыкальном фестивале в соборе коммуны Гурдон на юго-западе Франции. Медики, прибывшие на место, не смогли спасти Велденс, констатировав, что остановка сердца наступила сразу после удара током.

Местная прокуратура начала по данному факту расследование, которое поможет установить причины технической неисправности электрооборудования.

Барбара Велденс в 2016 году выиграла конкурс молодых талантов на фестивале имени Жака Бреля, который был в числе ее кумиров. Свой первый студийный альбом она выпустила 3 февраля 2017 года.

Во Франции это второй случай смерти артистов в результате поражения электрическим током. В марте 1978 года так же погиб известный автор и исполнитель Клод Франсуа, первым исполнившим песня Comme d'habitud, которая приобрела более широкую известность в англоязычном варианте под названием My Way. 

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