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Безруков сыграет партизана, спасшего 200 евреев в оккупированной Белоруссии

Культура
20 июля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Актер заявил, что работу над фильмом "Большая земля" о партизане Николае Киселеве психологически было сложно выдержать

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Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон

Актер Сергей Безруков и режиссер Анна Матисон

© Михаил Почуев/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Народный артист России Сергей Безруков сыграет в новой картине Анны Матисон "Большая земля" советского партизана, спасшего около 200 евреев от уничтожения в оккупированной нацистами Белоруссии. Об этом съемочная группа сообщила в ходе питчинга, проходившего в четверг в ТАСС.

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"Это реальная история, и очень редко бывает, когда эти реальные истории могут быть так точно и правдиво перенесены на экран. История партизана Николая Киселева, который единственный из всех согласился провести через оккупационную территорию, через немецкие кордоны, немецко-фашистских захватчиков, через леса и болота выживших евреев из местечка Долгиново - это старики, дети и женщины. Он довел всех до советской территории - до "большой земли", - сказала Матисон, отметив, что роль изначально была написана под Безрукова.

По словам режиссера, к проекту привлекут как можно больше артистов-евреев со всего мира. "В данный момент мы ведем переговоры и с самыми большими, голливудскими артистами. Их участие будет на практически благотворительной основе, это еврейское понятие мицва - доброе дело", - заметила она, подчеркнув, что уже удалось заручиться поддержкой актера Дастина Хоффмана.

В свою очередь Безруков отметил, что работа в данной картине "большая ответственность". "Для меня это большая честь - сыграть Николая Киселева. Его подвиг служит для нас всех, ныне живущих, примером высочайшего гуманизма. Буду как никогда настоящим", - пообещал актер.

Безруков также уверен, что фильм не оставит равнодушным никого.

"Любую историю можно рассказать в двух-трех словах, и она либо заденет за живое, либо нет. Это очень человеческая история, которая цепляет каждого. Сценарий потрясающий, он не отпускает ни на секунду", - сказал Безруков ТАСС.

"Самое сложное - психологически выдержать. У меня сейчас состояние, как видите, эмоциональное. Сложно даже говорить, когда ты эту историю знаешь. То, что там внутри, - это очень больно. Для меня, конечно, большая честь играть Николая Киселева", - добавил актер.

Бюджет и съемки

"Эта история, о которой никто не знает, пробирает до мурашек. Кстати, Николай Киселев признан израильским институтом Яд ва-Шем "праведником народов мира", так же как и Шиндлер", - рассказал ТАСС продюсер компании "ВайТ Медиа" Олег Бланк.

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По его словам, общий бюджет фильма -120 млн рублей, у "Фонда кино" компания просит 60 млн рублей. Уже есть договоренность о прокате в России и за рубежом. Он добавил, что фильм станет международным за счет привлечения иностранных актеров "не за деньги, а за идею". В частности, есть договоренности с Израилем, Францией и США.

"Есть фильмы-развлечение, а есть фильмы полезные, нужные, необходимые нам сейчас, тем более, когда история переписывается, а на наших глазах это происходит повсеместно… И у тебя эту правду начинают сейчас забирать прямо так по-хамски. В результате ты останешься ни с чем. Такой проект, как "Большая земля", мне кажется, очень хорошее напоминание о том, что произошло", - сказал Безруков.

По его словам, в качестве места съемок рассматривается Белоруссия. Безруков отметил, что сейчас в живых остались двое свидетелей этой истории - евреи, спасенные Николаем Киселевым. Актер сообщил, что собирается встретиться с ними.

"Есть разрешение родственников. Это тоже немаловажно. Большая работа уже проделана", - подчеркнул он.

О Николае Киселеве

Николай Киселев - уроженец Башкирии, в начале Великой Отечественной войны добровольцем ушел на фронт, участвовал в битве под Вязьмой, в оборонительных боях за Москву, попал в плен, но бежал и оказался на территории Западной Белоруссии. Киселев стал членом партизанского отряда "Месть", под защитой которого были бежавшие от оккупантов жители местечка Долгиново - в основном евреи. В августе 1942 года партизан вместе с группой бойцов решился вывести мирных жителей из зоны оккупации. Этот поход длился почти три месяца, в итоге были спасены две сотни жизней.

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