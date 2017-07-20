TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

О. Джея Симпсона досрочно освободят из тюрьмыПроисшествия 20 июля, 22:24
Захаров готов был стать бойцом MMA, если бы ушел из прыжков в водуСпорт 20 июля, 22:07
В Совфеде считают, что СМИ поторопились с назначением КислякаПолитика 20 июля, 22:00
"Бней Иегуда" стал соперником "Зенита" по третьему раунду квалификации Лиги ЕвропыСпорт 20 июля, 21:54
WBA дисквалифицировала Шэннона Бриггса на шесть месяцев за допингСпорт 20 июля, 21:40
Прыгун в воду Захаров заявил, что мог завоевать золото ЧМ, но рад третьему местуСпорт 20 июля, 21:30
TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собойКультура 20 июля, 21:20
Банки начали выплаты вкладчикам "Югры", несмотря на протесты ГенпрокуратурыЭкономика и бизнес 20 июля, 21:12
Глава испанской футбольной федерации помещен под стражу без права выкупаСпорт 20 июля, 21:05
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 20 июля. Американский музыкант Честер Беннингтон, солист рок-группы Linkin Park, покончил с собой в США в возрасте 41 года. Об этом сообщает онлайн-ресурс TMZ.
По его данным, Беннингтон совершил самоубийство в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Дополнительных подробностей не приводится.
Как отмечает TMZ, музыкант на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям портала, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Беннингтон был отцом шестерых детей от двух браков.