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TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

Культура
20 июля, 21:20 дата обновления: 20 июля, 21:36 UTC+3 ТАСС

Онлайн-ресурс сообщает, что музыкант совершил самоубийство в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса

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Честер Беннингтон

Честер Беннингтон

© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

ТАСС, 20 июля. Американский музыкант Честер Беннингтон, солист рок-группы Linkin Park, покончил с собой в США в возрасте 41 года. Об этом сообщает онлайн-ресурс TMZ.

По его данным, Беннингтон совершил самоубийство в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Дополнительных подробностей не приводится.

Как отмечает TMZ, музыкант на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям портала, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Беннингтон был отцом шестерых детей от двух браков.

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