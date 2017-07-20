TMZ: солист группы Linkin Park Честер Беннингтон покончил с собой

ТАСС, 20 июля. Американский музыкант Честер Беннингтон, солист рок-группы Linkin Park, покончил с собой в США в возрасте 41 года. Об этом сообщает онлайн-ресурс TMZ.

По его данным, Беннингтон совершил самоубийство в частном доме в пригороде Лос-Анджелеса. Дополнительных подробностей не приводится.

Как отмечает TMZ, музыкант на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям портала, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Беннингтон был отцом шестерых детей от двух браков.