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Гендиректор Чеховского фестиваля Валерий Шадрин удостоен премии "Хрустальная Турандот"

Культура
20 июля, 23:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

20 июля завершается ХIII Международный Чеховский фестиваль, который проходил в течение почти двух месяцев

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МОСКВА, 20 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Генеральный директор Международного театрального фестиваля имени А.П. Чехова Валерий Шадрин удостоен Первой театральной премии "Хрустальная Турандот" в самой почетной номинации "За долголетнее и доблестное служение театру". Об этом ТАСС сообщили в четверг в оргкомитете премии.

Собеседница агентства подчеркнула, что "именно в четверг в Москве завершается ХIII Международный Чеховский фестиваль, который проходил в течение почти двух месяцев - с 24 мая по 20 июля, и, как всегда, представил российским зрителям высшие достижения мирового сценического искусства. Кроме того, смотр, учрежденный в 1992 году, отметил 25-летие своего существования. "Все эти годы у руля Чехов-феста стоит известный театральный деятель Валерий Шадрин, который также является президентом Международной конфедерации театральных союзов, он, бесспорно, заслужил "Хрустальную Турандот" в самой почетной номинации", - заявили в оргкомитете премии.

Церемония награждения, которая станет уже 26-й по счету, состоится 18 сентября и по традиции пройдет в Театре имени Вахтангова, проинформировали в оргкомитете премии, напомнив, что "Хрустальная Турандот" впервые подвела итоги московского театрального сезона 1991-92 годов, став первой театральной премией новой России. Свое название премия получила в честь легендарного вахтанговского спектакля "Принцесса Турандот" по сказке Карло Гоцци. Поэтому не случайно, что первым лауреатом премии в 1991 году стала исполнительница главной роли в этой постановке, народная артистка СССР Юлия Борисова.

Список лауреатов в последующие годы продолжили Олег Табаков, Марк Захаров, Римас Туминас, Инна Чурикова, Владимир Этуш, Евгений Миронов, Чулпан Хаматова, Елизавета Боярская и еще многие-многие лучшие актеры, режиссеры, художники.

Изящные статуэтки, выполненные по эскизу литовского художника Ремигиуса Крюкаса, вручаются в номинациях: "Лучший спектакль", "Лучшая режиссерская работа", "Лучшая сценография", "Лучшая мужская роль", "Лучшая женская роль". Имена победителей станут известны только на церемонии награждения. Заранее объявляется лишь обладатель почетного приза "За долголетнее и доблестное служение театру", который в этом году присужден Валерию Шадрину.

Церемония награждения - это музыкальный спектакль, исполняемый лишь однажды и созданный по оригинальному сценарию. 18 сентября ведущей вечера выступит звезда Театра Вахтангова, народная артистка России Мария Аронова, сообщили в оргкомитете "Хрустальной Турандот".

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