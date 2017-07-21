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Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con

Культура
21 июля, 15:35 UTC+3

Крупнейший фестиваль популярного искусства собрал любителей комиксов, аниме, телесериалов, компьютерных игр и супергеройского кино

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Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
© Chris Pizzello/Invision/AP
Участники фестиваля облачаются в костюмы героев комиксов, аниме, телесериалов, компьютерных игр и супергеройского кино
Участники фестиваля облачаются в костюмы героев комиксов, аниме, телесериалов, компьютерных игр и супергеройского кино
Участники фестиваля облачаются в костюмы героев комиксов, аниме, телесериалов, компьютерных игр и супергеройского кино
© EPA/DAVID MAUNG
Монстр и Одиннадцать — герои сериала "Очень странные дела"
Монстр и Одиннадцать — герои сериала "Очень странные дела"
Монстр и Одиннадцать — герои сериала "Очень странные дела"
© REUTERS/Mario Anzuoni
Участник Comic-Con в самодельном костюме "Чувака Вейдера" — смеси Чувака из "Большого Лебовски" и Дарта Вейдера из "Звездных Войн"
Участник Comic-Con в самодельном костюме "Чувака Вейдера" — смеси Чувака из "Большого Лебовски" и Дарта Вейдера из "Звездных Войн"
Участник Comic-Con в самодельном костюме "Чувака Вейдера" — смеси Чувака из "Большого Лебовски" и Дарта Вейдера из "Звездных Войн"
© EPA/DAVID MAUNG
На фоне множества инопланетных созданий люди в обыкновенной одежде выглядят непривычно
На фоне множества инопланетных созданий люди в обыкновенной одежде выглядят непривычно
На фоне множества инопланетных созданий люди в обыкновенной одежде выглядят непривычно
© REUTERS/Mario Anzuoni
Гики — это не только молодежь. На Comic-Con есть и возрастные участники
Гики — это не только молодежь. На Comic-Con есть и возрастные участники
Гики — это не только молодежь. На Comic-Con есть и возрастные участники
© EPA/DAVID MAUNG
Любой желающий может сделать селфи с зомби из "Ходячих мертвецов"
Любой желающий может сделать селфи с зомби из "Ходячих мертвецов"
Любой желающий может сделать селфи с зомби из "Ходячих мертвецов"
© EPA/DAVID MAUNG
Велма и Дафне из "Скуби-Ду"
Велма и Дафне из "Скуби-Ду"
Велма и Дафне из "Скуби-Ду"
© Chris Pizzello/Invision/AP
Девочка с рюкзаком — Икс-23 из фильма "Логан"
Девочка с рюкзаком — Икс-23 из фильма "Логан"
Девочка с рюкзаком — Икс-23 из фильма "Логан"
© EPA/DAVID MAUNG
Робот из "Рика и Морти"
Робот из "Рика и Морти"
Робот из "Рика и Морти"
© REUTERS/Mario Anzuoni
Персонажи из "Зеленого фонаря"
Персонажи из "Зеленого фонаря"
Персонажи из "Зеленого фонаря"
© Sandy Huffaker/Getty Images
Кто бы мог подумать, что у штурмовиков из "Звездных войн" есть дети
Кто бы мог подумать, что у штурмовиков из "Звездных войн" есть дети
Кто бы мог подумать, что у штурмовиков из "Звездных войн" есть дети
© REUTERS/Mario Anzuoni
Этот молодой человек собрал и придумал костюм сам
Этот молодой человек собрал и придумал костюм сам
Этот молодой человек собрал и придумал костюм сам
© Chris Pizzello/Invision/AP
Аниме и манга — одни из самых популярных жанров на Comic-Con
Аниме и манга — одни из самых популярных жанров на Comic-Con
Аниме и манга — одни из самых популярных жанров на Comic-Con
© EPA/DAVID MAUNG
Серебряный серфер и его спутница из вселенной "Фантастической четверки"
Серебряный серфер и его спутница из вселенной "Фантастической четверки"
Серебряный серфер и его спутница из вселенной "Фантастической четверки"
© EPA/NINA PROMMER
Фея-тян стоит в очереди, чтобы попасть на Comic-Con
Фея-тян стоит в очереди, чтобы попасть на Comic-Con
Фея-тян стоит в очереди, чтобы попасть на Comic-Con
© AP Photo/Gregory Bull
У косплейщиков есть свои знаменитости. Один из них — Доктор Пэпперс — считается классиком стиля стимпанк
У косплейщиков есть свои знаменитости. Один из них — Доктор Пэпперс — считается классиком стиля стимпанк
У косплейщиков есть свои знаменитости. Один из них — Доктор Пэпперс — считается классиком стиля стимпанк
© EPA/NINA PROMMER
Чудо-женщина фотографирует девушек из Викторианской эпохи
Чудо-женщина фотографирует девушек из Викторианской эпохи
Чудо-женщина фотографирует девушек из Викторианской эпохи
© AP Photo/Gregory Bull
Плакат на стене отсылает к "Ходячим мертвецам"
Плакат на стене отсылает к "Ходячим мертвецам"
Плакат на стене отсылает к "Ходячим мертвецам"
© Jesse Grant/Getty Images for AMC
Мероприятие проходит в выставочном зале Convention Center
Мероприятие проходит в выставочном зале Convention Center
Мероприятие проходит в выставочном зале Convention Center
© EPA/NINA PROMMER
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Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
© Chris Pizzello/Invision/AP
Участники фестиваля облачаются в костюмы героев комиксов, аниме, телесериалов, компьютерных игр и супергеройского кино
© EPA/DAVID MAUNG
Монстр и Одиннадцать — герои сериала "Очень странные дела"
© REUTERS/Mario Anzuoni
Участник Comic-Con в самодельном костюме "Чувака Вейдера" — смеси Чувака из "Большого Лебовски" и Дарта Вейдера из "Звездных Войн"
© EPA/DAVID MAUNG
На фоне множества инопланетных созданий люди в обыкновенной одежде выглядят непривычно
© REUTERS/Mario Anzuoni
Гики — это не только молодежь. На Comic-Con есть и возрастные участники
© EPA/DAVID MAUNG
Любой желающий может сделать селфи с зомби из "Ходячих мертвецов"
© EPA/DAVID MAUNG
Велма и Дафне из "Скуби-Ду"
© Chris Pizzello/Invision/AP
Девочка с рюкзаком — Икс-23 из фильма "Логан"
© EPA/DAVID MAUNG
Робот из "Рика и Морти"
© REUTERS/Mario Anzuoni
Персонажи из "Зеленого фонаря"
© Sandy Huffaker/Getty Images
Кто бы мог подумать, что у штурмовиков из "Звездных войн" есть дети
© REUTERS/Mario Anzuoni
Этот молодой человек собрал и придумал костюм сам
© Chris Pizzello/Invision/AP
Аниме и манга — одни из самых популярных жанров на Comic-Con
© EPA/DAVID MAUNG
Серебряный серфер и его спутница из вселенной "Фантастической четверки"
© EPA/NINA PROMMER
Фея-тян стоит в очереди, чтобы попасть на Comic-Con
© AP Photo/Gregory Bull
У косплейщиков есть свои знаменитости. Один из них — Доктор Пэпперс — считается классиком стиля стимпанк
© EPA/NINA PROMMER
Чудо-женщина фотографирует девушек из Викторианской эпохи
© AP Photo/Gregory Bull
Плакат на стене отсылает к "Ходячим мертвецам"
© Jesse Grant/Getty Images for AMC
Мероприятие проходит в выставочном зале Convention Center
© EPA/NINA PROMMER

Comic-Con в Сан-Диего — главное событие в мире гик-культуры. Для фанатов этот фестиваль предоставляет уникальную возможность увидеть живьем любимых актеров, знаменитых режиссеров, сценаристов и продюсеров. Сотни людей, переодевшись в героев комиксов и киногероев, заполняют многочисленные залы, где проходят презентации, дискуссии и свободный обмен мнениями. Как проходит Comic-Con-2017 — смотрите в фоторепортаже ТАСС.

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