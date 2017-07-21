Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con

Венгерская компания предложила выращивать коров голштинской породы в Тюменской областиНовости партнеров 21 июля, 16:46
Тренер: пловцу Дратцеву рано завершать карьеру, в марафоне его время только начинаетсяСпорт 21 июля, 16:42
Собянин утвердил налоговые льготы для инновационных промышленных предприятийМосква 21 июля, 16:42
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколеОбщество 21 июля, 16:37
Паломники из-за рубежа приехали в Севастополь поклониться древним православным святынямОбщество 21 июля, 16:35
Завершилось выдвижение кандидатов на участие в выборах главы Свердловской областиНовости Урала 21 июля, 16:32
Путин признался, что не пользуется соцсетями и не имеет отношения ни к одному аккаунтуОбщество 21 июля, 16:31
ITF дисквалифицировала капитана женской сборной Румынии Настасе до декабря 2020 годаСпорт 21 июля, 16:27
Пловец Дратцев не исключает, что завершит карьеру после завоевания бронзы ЧМСпорт 21 июля, 16:25
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
Comic-Con в Сан-Диего — главное событие в мире гик-культуры. Для фанатов этот фестиваль предоставляет уникальную возможность увидеть живьем любимых актеров, знаменитых режиссеров, сценаристов и продюсеров. Сотни людей, переодевшись в героев комиксов и киногероев, заполняют многочисленные залы, где проходят презентации, дискуссии и свободный обмен мнениями. Как проходит Comic-Con-2017 — смотрите в фоторепортаже ТАСС.