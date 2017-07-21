Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con

Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках

Мировой тренд пришел в Москву: флористы представили цветочные букеты в шляпных коробках 18 июля, 11:18

Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе

Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе 18 июля, 14:12

В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань

В России открылась выставка каллиграфии, живописи и произведений Дачань 20 июля, 10:37

Плакат на стене отсылает к "Ходячим мертвецам" © Jesse Grant/Getty Images for AMC

У косплейщиков есть свои знаменитости. Один из них — Доктор Пэпперс — считается классиком стиля стимпанк © EPA/NINA PROMMER

Фея-тян стоит в очереди, чтобы попасть на Comic-Con © AP Photo/Gregory Bull

Серебряный серфер и его спутница из вселенной "Фантастической четверки" © EPA/NINA PROMMER

Аниме и манга — одни из самых популярных жанров на Comic-Con © EPA/DAVID MAUNG

Этот молодой человек собрал и придумал костюм сам © Chris Pizzello/Invision/AP

Кто бы мог подумать, что у штурмовиков из "Звездных войн" есть дети © REUTERS/Mario Anzuoni

Робот из "Рика и Морти" © REUTERS/Mario Anzuoni

Девочка с рюкзаком — Икс-23 из фильма "Логан" © EPA/DAVID MAUNG

Велма и Дафне из "Скуби-Ду" © Chris Pizzello/Invision/AP

Любой желающий может сделать селфи с зомби из "Ходячих мертвецов" © EPA/DAVID MAUNG

Гики — это не только молодежь. На Comic-Con есть и возрастные участники © EPA/DAVID MAUNG

На фоне множества инопланетных созданий люди в обыкновенной одежде выглядят непривычно © REUTERS/Mario Anzuoni

Участник Comic-Con в самодельном костюме "Чувака Вейдера" — смеси Чувака из "Большого Лебовски" и Дарта Вейдера из "Звездных Войн" © EPA/DAVID MAUNG

Монстр и Одиннадцать — герои сериала "Очень странные дела" © REUTERS/Mario Anzuoni

Участники фестиваля облачаются в костюмы героев комиксов, аниме, телесериалов, компьютерных игр и супергеройского кино © EPA/DAVID MAUNG

Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля

© Chris Pizzello/Invision/AP

Участники фестиваля облачаются в костюмы героев комиксов, аниме, телесериалов, компьютерных игр и супергеройского кино

© EPA/DAVID MAUNG

Монстр и Одиннадцать — герои сериала "Очень странные дела"

© REUTERS/Mario Anzuoni

Участник Comic-Con в самодельном костюме "Чувака Вейдера" — смеси Чувака из "Большого Лебовски" и Дарта Вейдера из "Звездных Войн"

© EPA/DAVID MAUNG

На фоне множества инопланетных созданий люди в обыкновенной одежде выглядят непривычно

© REUTERS/Mario Anzuoni

Гики — это не только молодежь. На Comic-Con есть и возрастные участники

© EPA/DAVID MAUNG

Любой желающий может сделать селфи с зомби из "Ходячих мертвецов"

© EPA/DAVID MAUNG

Велма и Дафне из "Скуби-Ду"

© Chris Pizzello/Invision/AP

Девочка с рюкзаком — Икс-23 из фильма "Логан"

© EPA/DAVID MAUNG

Робот из "Рика и Морти"

© REUTERS/Mario Anzuoni

Персонажи из "Зеленого фонаря"

© Sandy Huffaker/Getty Images

Кто бы мог подумать, что у штурмовиков из "Звездных войн" есть дети

© REUTERS/Mario Anzuoni

Этот молодой человек собрал и придумал костюм сам

© Chris Pizzello/Invision/AP

Аниме и манга — одни из самых популярных жанров на Comic-Con

© EPA/DAVID MAUNG

Серебряный серфер и его спутница из вселенной "Фантастической четверки"

© EPA/NINA PROMMER

Фея-тян стоит в очереди, чтобы попасть на Comic-Con

© AP Photo/Gregory Bull

У косплейщиков есть свои знаменитости. Один из них — Доктор Пэпперс — считается классиком стиля стимпанк

© EPA/NINA PROMMER

Чудо-женщина фотографирует девушек из Викторианской эпохи

© AP Photo/Gregory Bull

Плакат на стене отсылает к "Ходячим мертвецам"

© Jesse Grant/Getty Images for AMC