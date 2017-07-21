Умер актер Клод Риш

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ПАРИЖ, 21 июля. /ТАСС/. Французский актер, обладатель премии "Сезар" Клод Риш умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на его дочь Дельфин Риш.
Артист, сыгравший более чем в 80 фильмах, скончался в четверг вечером в своем доме в Парижском регионе после продолжительной болезни.
Клод Риш родился в Страсбурге 8 февраля 1929 года. Его дебют в кино состоялся в фильме Рене Клера "Большие маневры" (Les grandes manoeuvres, 1955). До начала 1960-х годов Риш был занят в ролях второго плана, пока режиссер, сын художника Огюста Ренуара Жан Ренуар не доверил ему крупную роль в фильме "Пришпиленный капрал" (Le caporal pingl, 1962), где его партнерами по съемкам стали такие молодые звезды, как Жан-Пьер Кассель и Клод Брассер.
В 1963 году Риш был приглашен режиссером и продюсером Жоржем Лотнером в картину "Дядюшки-гангстеры" (Les tontons flingueurs). В 1993-м за роль в картине "Ужин" (Le souper) Эдуара Молинаро Риш получил премию "Сезар" в категории "Лучший актер".
В 2001 году он снялся в известной комедии Алена Шаба "Астерикс и Обеликс: Миссия "Клеопатра" (Astrix & Oblix: Mission Cloptre), где сыграл роль Панорамикса.
В 2002-м Риш удостоен "Сезара" за выдающиеся заслуги в кинематографе. В 2008 году за работу в фильме "Помоги себе сам, тогда Бог тебе поможет" (Aide-toi, le ciel t'aidera) актер вновь был номинирован на премию.