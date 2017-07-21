Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.07:
$ 58.93
€ 68.66
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Алексей Учитель не будет вносить правки в фильм "Матильда" и трейлер к нему

Культура
21 июля, 15:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

Ранее председатель Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло заявил, что рекомендовал режиссеру привести трейлер в соответствие с фильмом

Поделиться
Материал из 1 страницы
Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель

Режиссер фильма "Матильда" Алексей Учитель

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фильм "Матильда" практически закончен, никаких правок ни в трейлер, ни в саму ленту вноситься не будет, заявил в пятницу ТАСС режиссер картины Алексей Учитель.

Смотрите также
Режиссер Алексей Учитель

Неспокойная "Матильда": что известно о ситуации вокруг фильма Алексея Учителя

Ранее председатель Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло сообщил ТАСС, что рекомендовал Учителю привести трейлер в соответствие с фильмом. По словам Пожигайло, закрытый показ проходил в Москве в июне.

"Фильм практически закончен, никаких правок я вносить не буду - ни в трейлер, ни в фильм", - сказал режиссер. "Что за чушь? Это полная чепуха", - добавил он.

Алексей Учитель в беседе с ТАСС отметил, что "Пожигайло был на просмотре, говорил хвалебные слова, никаких переделок не предлагал". "Мы с Пожигайло в нормальных хороших отношениях, - сказал Учитель. - Мы покажем фильм, когда начнется прокат, если это потребуется всем, кто захочет его увидеть".

История вопроса

Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг фильма "Матильда"
Персоны
Поклонская, Наталья Владимировна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: наследники престола, спортивные страсти и объятия Макрона
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Воздушные акробаты МАКС-2017
Фото
Участники Comic-Con в костюмах Могучих рейнджеров. Сан-Диего, 19 июля
20
Все гики в гости будут к нам: в Сан-Диего стартовал ежегодный Comic-Con
8
Премьерный показ нового сезона "Игры престолов" состоялся ночью в московском метро
Дипломная работа Ильи Глазунова "На колхозной ферме"
3
Два диплома и дисциплинарная тройка Ильи Глазунова
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Два инцидента произошли во время совместного брифинга Порошенко и Лукашенко
2
Дочь Немцова просит Верховный суд РФ отменить приговор по делу об убийстве отца
3
У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,7
4
Путин раскрыл свой псевдоним, которым пользовался в разведшколе
5
Суд в Белоруссии вынес два смертных приговора по делу о "черных риелторах"
6
Песков назвал удачной уловкой продажу за €1 млн часов, якобы принадлежавших Путину
7
"Аэрофлот" вводит квартальные премии для пилотов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама