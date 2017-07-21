Алексей Учитель не будет вносить правки в фильм "Матильда" и трейлер к нему

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Фильм "Матильда" практически закончен, никаких правок ни в трейлер, ни в саму ленту вноситься не будет, заявил в пятницу ТАСС режиссер картины Алексей Учитель.

Ранее председатель Общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло сообщил ТАСС, что рекомендовал Учителю привести трейлер в соответствие с фильмом. По словам Пожигайло, закрытый показ проходил в Москве в июне.

"Фильм практически закончен, никаких правок я вносить не буду - ни в трейлер, ни в фильм", - сказал режиссер. "Что за чушь? Это полная чепуха", - добавил он.

Алексей Учитель в беседе с ТАСС отметил, что "Пожигайло был на просмотре, говорил хвалебные слова, никаких переделок не предлагал". "Мы с Пожигайло в нормальных хороших отношениях, - сказал Учитель. - Мы покажем фильм, когда начнется прокат, если это потребуется всем, кто захочет его увидеть".

История вопроса

Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих. Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, выход которой запланирован на октябрь, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие.