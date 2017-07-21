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Минкультуры и РПЦ создают проект, призванный возродить интерес молодежи к культуре

Культура
21 июля, 17:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, июля. /ТАСС

В рамках "Пушкинского союза" будут проводиться выставки, фестивали и творческие встречи с писателями и деятелями культуры

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МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Проект "Пушкинский союз" призван вернуть молодому поколению интерес к культурному наследию России, в особенности, к русской классике, сообщается на сайте Министерства культуры.

План совместных мероприятий в рамках проекта 25 июля подпишут глава Минкультуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов).

"Мы задействуем основные каналы коммуникации и современные технологии, чтобы привлечь внимание новых поколений к вечным ценностям отечественной культуры, ставшей важнейшей частью мирового культурного наследия", - сказал епископ Тихон.

По его словам, одна из задач "Пушкинского союза" - объединение культурных фондов по разным направлениям, в частности, Фонда литературы - Общества русской словесности, Союза художников, Союза композиторов, Союза архитекторов, Фонда прикладных искусств, Союза театральных деятелей и Союза кинематографистов.

Цель союза и план мероприятий

Среди направлений работы союза - создание фильмов по произведениям русской классики, увеличение числа постановок в репертуаре театров, проведение карнавалов искусств, организация анимационных проектов и мультимедийных выставок.

"Необходима стратегическая комплексная программа утверждения преемственности в новых поколениях традиционных и базовых ценностей нашего народа", - отметил епископ Егорьевский Тихон.

В программе "Пушкинского союза" запланировано проведение выставок, фестивалей, творческих встреч с писателями и деятелями культуры на базе Государственного музея истории российской литературы имени Даля (Государственного литературного музея) и Литературного института имени Горького.

В Минкультуры также сообщили о планах выделять гранты молодым режиссерам региональных театров на постановки по произведениям русской классики.

План мероприятий в рамках проекта "Пушкинский союз" предусматривает также содействие развитию российской мультипликации по мотивам русских сказок и произведений для детей. В рамках проекта будет оказана поддержка Международному фестивалю искусства для детей "Большая перемена". Также предполагается проведение комплекса мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения Святого благоверного князя Александра Невского.

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