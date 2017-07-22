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Группа Linkin Park отменила концертный тур после смерти вокалиста

Культура
22 июля, 1:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 22, июля. /ТАСС

Речь идет о североамериканской части тура в поддержку альбома One More Light

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© AP Photo/Damian Dovarganes

НЬЮ-ЙОРК, 22 июля. /ТАСС/. Рок-группа Linkin Park отменила свой североамериканский концертный тур после смерти вокалиста Честера Беннингтона. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении компании Live Nation, занимающейся организацией выступлений.

"Мы невероятно опечалены кончиной Честера Беннингтона, - говорится в нем. - Североамериканский тур Linkin Park [в поддержку альбома] One More Light отменен, стоимость билетов будет возвращена в точках продаж".

При этом в графике выступлений Linkin Park также значатся концерты и за пределами Северной Америки. Об их отмене в распространенном заявлении не сообщается.

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41-летний Беннингтон был найден мертвым в четверг утром в своем доме в Палос-Вердес близ Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Представитель офиса коронера округа Лос-Анджелес заявил, что музыкант покончил с собой.

По данным интернет-ресурса TMZ, Беннингтон на протяжении многих лет страдал от проблем с наркотиками и алкоголем. По сведениям портала, певец ранее заявлял, что у него появлялись мысли о том, чтобы покончить жизнь самоубийством. Беннингтон был отцом шестерых детей от двух браков.

Linkin Park была основана в 1996 году. Группа номинировалась на престижную музыкальную премию "Грэмми" шесть раз, дважды была удостоена награды. Коллектив выпустил семь студийных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 70 млн экземпляров.

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