Дома культуры в городах с населением до 50 тыс. человек получат субсидии из бюджета

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МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Правительство России утвердило изменения в порядок предоставления субсидий на поддержку муниципальных домов культуры. Соответствующее постановление опубликовано в субботу на сайте кабмина.
Документ от 20 июля, внесенный Министерством культуры РФ, расширяет действие госпрограммы "Развитие культуры и туризма".
"Государственной программой "Развитие культуры и туризма" на 2013-2020 годы предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета субъектам федерации на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры... Подписанным постановлением действие правил распространено на дома культуры, расположенные в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек", - поясняется в справке к документу.
Отмечается, что это решение направлено на развитие культурной сферы жизни в сельской местности.