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Оперу "Кармен" Бизе покажут в музее-заповеднике "Царское Село"

Культура
22 июля, 9:53 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ /Корр. ТАСС, Олег Сердобольский

На сцену вместе с российскими исполнителями выйдет итальянский тенор Франческо Пио Галассо

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Государственный музей-заповедник "Царское Село"

Государственный музей-заповедник "Царское Село"

© Анатолий Медведь/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 22 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Опера "Кармен" Жоржа Бизе будет представлена в субботу под открытым небом в Государственном музее-заповеднике "Царское Село" и станет заключительным спектаклем шестого Санкт-Петербургского международного фестиваля "Опера - всем".

"Думаю, исполнение оперы "Кармен" на плацу перед Екатерининским дворцом никого не оставит равнодушным и станет эффектным заключительным аккордом фестиваля", - считает директор музея Ольга Таратынова.

В исполнении оперы примут участие также зарубежные певцы. Так, вместе с российскими исполнителями на сцену выйдет итальянский тенор Франческо Пио Галассо.

"Мы пригласили для участия в спектакле наших французских коллег - Оперный хор Ниццы под руководством Джулио Маньянини, а в сентябре мы планируем выступить в этом городе с концертом русской музыки", - сказал корр. ТАСС художественный руководитель фестиваля Фабио Мастранджело. В исполнении примет участие созданный маэстро симфонический оркестр "Северная симфония" Санкт- Петербургского театра "Мюзик-холл".

Спектакль "Кармен" поставил художественный руководитель Московского детского академического музыкального театра имени Натальи Сац Георгий Исаакян, а художником-постановщиком выступила Юлия Гольцова. В ее сценографии прошли и три других фестивальных премьеры - "Руслан и Людмила" Михаила Глинки, "Риголетто" Джузеппе Верди и "Вольный стрелок" Карла Марии фон Вебера. Каждый раз постановка была вписана в тот или иной архитектурный ансамбль города, что является одной из важных особенностей этого проекта.

За шесть лет фестивальные спектакли под открытым небом посетили более 100 тысяч зрителей, в том числе много иностранных туристов, вход на них был свободный. В нынешнем году Министерство культуры России включило фестиваль "Опера - всем" в программу "Под эгидой форума" Санкт-Петербургского международного культурного форума.

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