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Гран-при Шукшинского кинофестиваля на Алтае получил фильм "Золотая рыбка"

Культура
22 июля, 14:28 UTC+3 СРОСТКИ (Алтайский край) край) 22, июля. /ТАСС

Приз в конкурсе короткометражных лент получил фильм "Исповедь мизантропа" Татьяны Жуковой, приз губернатора Алтайского края - картина "Иван" Алены Давыдовой

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Александр Галибин

Александр Галибин

© Александра Мудрац/TACC

СРОСТКИ (Алтайский край), 22 июля. /ТАСС/. Главные премии Всероссийских Шукшинских дней на Алтае вручены в субботу лауреатам на горе Пикет в селе Сростки на родине актера, режиссера и писателя Василия Шукшина. Лучшим фильмом основной программы жюри признало картину "Золотая рыбка" актера и режиссера Александра Галибина.

"Сегодня среди нас совсем юные ребята и представители ветеранского поколения. Творчество Шукшина продолжает вдохновлять, оно уходит корнями в душу народа. Сюда, на кинофестиваль, на гору Пикет, на поклонное место будут приходить наши дети и внуки, и они будут тоже находить в этом глубокие смыслы", - сказал губернатор Алтайского края Александр Карлин.

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Фильм-лауреат получил традиционные призы Шукшинских дней на Алтае - вазу, изготовленную из ревневской яшмы мастерами Колыванского камнерезного завода - копию Царицы ваз, установленной в Эрмитаже. Также в субботу были вручены еще две вазы из ревневской яшмы. Одну из них в конкурсе короткометражных лент получил фильм "Исповедь мизантропа" режиссера Татьяны Жуковой о том, как может измениться отношение интеллигентного человека к жизни и окружающим. Третью вазу как приз губернатора региона "За самое совестливое и душевное кино" получила лента "Иван" - это военная драма режиссера Алены Давыдовой о судьбе простого человека из маленького города.

Фильм "Золотая рыбка", получивший Гран-при Шукшинского кинофестиваля - драма, рассказывающая о том, как в 1946 году в Киргизии эвакуированная из Ленинграда женщина с двумя детьми - мальчиками шести и десяти лет - пытается бороться за жизнь в нищее и голодное время после войны. Однажды братья находят на свалке книжку со сказкой Александра Пушкина "Золотая рыбка". Мать читает им ее перед сном, и в жизни детей появляются мечта и смысл.

В основную программу ХIX Шукшинского кинофестиваля в этом году вошли 10 полнометражных лент. Режиссер и актриса Ксения Баскакова представила на фестивале мелодраму "Птица" с Иваном Охлобыстиным, Евдокией Малевской и другими известными актерами. Также на фестивале представлена драма Сергея Соловьева "Ке-ды", где главные роли исполнили актеры Николай Суслов, Аглая Шиловская, Илья Нагирняк и музыкант Василий Вакуленко (Баста). В конкурсную программу также вошел фильм "Время первых" режиссера Дмитрия Киселева - в этой ленте снялись Евгений Миронов, Константин Хабенский, Владимир Ильин и другие актеры.

Всероссийские Шукшинские дни на Алтае

Фестиваль "Всероссийские шукшинские дни на Алтае" проходит в этом году в 41-й раз с 18 по 22 июля. Площадками для мероприятий являются Барнаул, Бийск, Белокуриха, Новоалтайск, Павловск, а также села Поспелиха и Сростки. Завершающий праздник на горе Пикет в Сростках в прошлом году посетили около трех тысяч человек, в этом - около пяти тысяч.

Шукшинские дни проводятся с 1976 года и включают кинофестиваль, музыкальные конкурсы, научно-практические конференции, выставки народных ремесел, конкурсы самодеятельных театров и многое другое. В 2016 году победителем кинофестиваля стала картина "Я - Учитель" режиссера Сергея Мокрицкого.

Василий Шукшин (1929-1974) - советский писатель, режиссер и актер, заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор романа "Любавины", сборника рассказов "Сельские жители", режиссер, сценарист и актер фильмов "Калина красная", "Печки-лавочки", лауреат Государственной премии СССР и Ленинской премии (посмертно).

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