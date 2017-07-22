Юсуп Разыков получил главный приз фестиваля "Горький fest" за фильм "Турецкое седло"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Гран-при фестиваля актуального кино "Горький fest", который впервые проходил в Нижнем Новгороде, получил фильм Юсупа Разыкова "Турецкое седло". Об этом объявлено в субботу на церемонии закрытия киносмотра.

Картина уже была показана в конкурсе на "Кинотавре" в Сочи, где получила премию имени Микаэла Таривердиева за музыкальное решение фильма. Лента рассказывает о бывшем агенте по наружному наблюдению КГБ.

За лучшую режиссуру отмечена лента "Софичка" ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко.

Специальный приз жюри, который возглавлял Владимир Хотиненко, получил фильм "Маленький поезд", который сняла дочь Даниила Дондурей - Тамара Дондурей.

Приз за профессию достался актрисе Инне Степановой, сыгравшей в фильме "Не для речки" (режиссер Алиса Хмельницкая), специального упоминания удостоено "Молоко" (режиссер Дарья Власова).

Почетный приз

Почетный приз фестиваля вручили режиссеру и сценаристу Александру Велединскому. По словам президента фестиваля Михаила Пореченкова, приз вручен "За вклад в современный кинематограф".

"Я в шоке, приятно, я не ожидал, - сказал режиссер со сцены. - Виноват перед своими земляками, никогда не снимал в Нижнем Новгороде, но у меня все впереди".

Среди самых известных фильмов Велединского - "Бригада", "Русское", "Живой", "Географ глобус пропил".

Конкурсная программа фестиваля получила название "Встряска", она была сформирована из картин различных форм: от короткометражек и киноальманахов до экспериментального видео и документалистики.