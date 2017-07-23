Кустурица впервые выступит с концертом в Крыму

ЯЛТА, 23 июля. /ТАСС/. Сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra в воскресенье даст первый и единственный концерт в Крыму, сообщил ТАСС организатор мероприятия - концертное агентство Inconcert.

"Новая программа оркестра [с которой музыканты выступят в Ялте] носит то же название, что и единственный за почти десять последних лет игровой фильм режиссера, - "По млечному пути", главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Белуччи", - отмечается в сообщении.

По словам организаторов, Кустурица "готовится к особой встрече".

"Мы попросили знаменитого режиссера, чтобы кроме концерта он также уделил время присутствующим в зале почитателям его киноталанта. Для этого на сцене будет установлен экран, и после окончания концерта Кустурица расскажет о самых знаменательных эпизодах своей легендарной кинокарьеры", - сообщили в концертном агентстве.

Ранее сообщалось, что в рамках первого приезда в Крым Кустурица "посмотрит локации, которые, возможно, заинтересуют его для нового фильма".

"Нам очень хочется, чтобы Крым был запечатлен в фильмах культового режиссера. Мы проявили инициативу и предложили Эмиру Кустурице посмотреть локации для киносъемок. Режиссер согласился. В Крыму он задержится ненадолго", - уточнили организаторы.

Работы Кустурицы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.