Кустурица заявил, что ему интересно находиться в российском Крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Сербский музыкант Эмир Кустурица, который в воскресенье прилетел в Крым, чтобы выступить с концертом, заявил, что считает полуостров частью Российской Федерации.
Об этом он сказал журналистам в аэропорту Симферополя.
"Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации", - сказал он.
Кустурица подтвердил, что планирует осмотреть достопримечательности полуострова для возможных съемок фильма. "Будем (смотреть локации для съемок - прим. ТАСС). Мне очень интересно увидеть, что возможно сделать здесь", - отметил музыкант.
В воскресенье в Ялте Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra даст свой первый и единственный концерт. "Это будет концерт-комбинация из материалов, которые мы играли последние десять лет, и новый материал из фильмов, в том числе из последнего фильма "По млечному пути", - уточнил Кустурица.