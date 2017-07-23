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Кустурица заявил, что ему интересно находиться в российском Крыму

Культура
23 июля, 13:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 23, июля. /ТАСС

Сербский музыкант также подтвердил, что планирует осмотреть достопримечательности полуострова для возможных съемок фильма

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Эмир Кустурица

Эмир Кустурица

© EPA/GABRIELE PUTZU

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июля. /ТАСС/. Сербский музыкант Эмир Кустурица, который в воскресенье прилетел в Крым, чтобы выступить с концертом, заявил, что считает полуостров частью Российской Федерации.

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Об этом он сказал журналистам в аэропорту Симферополя.

"Я знаю Ялту по тому договору, который там был сделан после Второй Мировой войны. Знаю, что в Ялте очень хорошая погода, что здесь очень хорошие девушки. Все, что здесь, интересно для меня, потому что вы тоже часть Российской Федерации", - сказал он.

Кустурица подтвердил, что планирует осмотреть достопримечательности полуострова для возможных съемок фильма. "Будем (смотреть локации для съемок - прим. ТАСС). Мне очень интересно увидеть, что возможно сделать здесь", - отметил музыкант.

В воскресенье в Ялте Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra даст свой первый и единственный концерт. "Это будет концерт-комбинация из материалов, которые мы играли последние десять лет, и новый материал из фильмов, в том числе из последнего фильма "По млечному пути", - уточнил Кустурица.

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