Кустурица назвал воссоединение Крыма с Россией естественным процессом

ЯЛТА, 23 июля. /ТАСС/. Знаменитый сербский режиссер и музыкант Эмир Кустурица считает воссоединение полуострова с Россией естественным, органическим процессом, призвав местных жителей не ждать внешнего одобрения своего решения, а развивать свой регион как часть великой России.

Об этом он заявил в воскресенье на брифинге в Ялте перед концертом группы The No Smoking Orchestra, где он играет на гитаре.

"В мире (есть) силы, которые разъединяют, а на другой стороне - которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту, которые в группе соединения. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: "Мы хотим жить с Россией". Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать", - сказал Кустурица.

По его мнению, жителям региона не стоит ждать, чтобы западные страны признали Крым российским. "Не надо ждать, что они будут говорить […], вам надо делать то, что вы делаете: огромный аэропорт, хорошие дороги, коммуникации, и Крым будет красивый, как он есть, ваша жизнь будет в ваших руках. Что они (на Западе) думают - это не важно", - считает музыкант.

По его словам, подтверждением того, что Крым - это часть России, является жизнь жителей региона, их культура. "Подтверждение, что вы Россия - это ваша жизнь, ваша культура. Что может сказать (другой) человек […] - Крым Россия или нет? […] Это не важно, потому что вы - часть великой России, вы сделали то, что вам надо было сделать, вы сказали, что хотели сказать, вы сказали: "Да", - уверен Кустурица.

Он также признался, что всегда считал Крым российским, еще до референдума в марте 2014 года. "Когда Крым стал российским, я думал, что он всегда был российским", - сказал музыкант.

Кустурица также пообещал в 2018 году посетить Севастополь. Об этом он сегодня сказал журналистам в Ялте, где пройдет его единственный концерт в Крыму.

"На следующий год - возможно (посещу Севастополь)", - сказал музыкант, отвечая на соответствующий вопрос. После Крыма, по его словам, он отправится в Баня-Луку (город в Боснии и Герцеговине), потом примет участие в фестивале в Лондоне. "Потом будет Китай, Япония, Корея, Россия, Франция, Испания, Мексика, Бразилия", - отметил Кустурица.

По его словам, концертные выступления его группы - The No Smoking Orchestra - расписаны до конца года. "Ялта будет одной из первых, которая услышит новый альбом моего оркестра, это будет премьера того, что будет в Европе потом", - отметил он.

Режиссер также подтвердил, что изучит достопримечательности Крыма для возможной съемки своего будущего фильма, и пообещал, что если сделает это, то в нем обязательно снимет крымских девушек. "Если Крым будет, девушки будут крымские", - сказал Кустурица.

Эмир Кустурица - сербский кинорежиссер, чьи работы отмечены "Золотой пальмовой ветвью" Каннского кинофестиваля, "Серебряным медведем" фестиваля в Берлине, "Серебряным львом" Венецианского киносмотра. В фолк-группе The No Smoking Orchestra, на счету которой более десяти пластинок, Кустурица играет на гитаре.

В Крым музыкант прилетел в воскресенье, он выступит с концертом в Ялте, а также осмотрит достопримечательности полуострова.