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"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму

Культура
23 июля, 23:23 UTC+3 ЯЛТА ЯЛТА 23, июля. /ТАСС

Жители полуострова стали одними из первых, кто услышал новый альбом оркестра, потом эта программа будет представлена в Европе

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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
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© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС
© Владимир Смирнов/ТАСС

ЯЛТА, 23 июля. /ТАСС/. Режиссер и музыкант Эмир Кустурица совместно со своей фолк-рок-группой The No Smoking Orchestra в воскресенье впервые выступил в Крыму. Его единственный концерт прошел в концертном зале в Ялте, где музыкант исполнил песни из собственных фильмов, передает корреспондент ТАСС.

Хороводы на сцене

В Ялте сербские музыканты представили новую программу "По млечному пути": название аналогично единственному за почти 10 последних лет игровому фильму режиссера, главные роли в котором исполнили сам Эмир и Моника Белуччи.

По словам Кустурицы, жители Крыма стали одними из первых, кто услышал новый альбом оркестра, потом эта программа будет представлена в Европе.

Музыканты исполнили такие композиции из знаменитых фильмов Кустурицы, как "Черная кошка, белый кот", "Жизнь как чудо", "Время цыган", "Аризонская мечта", "Завет".

В середине концерта десятки зрителей, в основном девушки, вышли на сцену, пели и танцевали вместе с музыкантами под аплодисменты зала, который вмещает около 3 тыс. человек и был заполнен практически целиком.

Завершился концерт тройным поклоном музыкантов и зрительскими овациями.

Кустурица о санкциях и Крыме

Музыкант посещает полуостров впервые. В общении с журналистами он старался не говорить о политике, но от вопроса о статусе Крыма уйти не удалось. Журналистам он признался, что считает воссоединение полуострова с Россией естественным, органическим процессом. При этом Кустурица призвал местных жителей не ждать внешнего одобрения своего решения, а развивать свой регион как часть великой России. Также он отметил, что не понимает санкций в отношении Крыма.

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"В мире [есть] силы, которые разъединяют, а на другой стороне - которые соединяют. Когда Крым стал Россией, я думал, что он всегда был Россией. Я здесь чтобы увидеть Крым, Ялту. Здесь не было войны, здесь был референдум, на котором люди сказали: "Мы хотим жить с Россией". Это органический процесс, и я уверен, что это надо было делать", - сказал Кустурица.

"Подтверждение, что вы Россия - это ваша жизнь, ваша культура. <…> Крым Россия или нет? Это не важно, потому что вы - часть великой России, вы сделали то, что вам надо было сделать, вы сказали, что хотели сказать, вы сказали: "Да", - уверен Кустурица.

Музыкант подтвердил, что думает над тем, чтобы снять свой новый фильм в России, в частности в Крыму. При этом он отметил, что, если его планам удастся сбыться, он снимет в фильме крымских девушек.

Музыкант также восхитился красотой полуострова. "Я первый раз здесь, мне очень интересно, потому что это для нас, как маленькая Черногория здесь. Вся природа, как там у нас", - сказал Кустурица.

Обещал вернуться

Из Крыма Кустурица отправится в Буня-Луку - городок в Боснии и Герцеговине, потом примет участие в Лондонском фестивале. "Потом будут Китай, Япония, Корея, Россия, Франция, Испания, Мексика, Бразилия", - рассказал музыкант о своих ближайших планах. Также он пообещал в 2018 году посетить еще раз полуостров, но на этот раз Севастополь.

Организаторы признались, что добиться приезда Кустурицы в Крым было сложно, но не из-за санкций, а из-за плотного графика музыканта. "Сложно было договориться, график [у Кустурицы] насыщенный, все расписано", - сказал один из организаторов Игорь Нескубин.

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Персоны
Кустурица, Эмир
Темы
Ситуация в Крыму
Страны
Россия
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