В РПЦ заявили, что церковь не должна оценивать фильм "Матильда"

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Русская православная церковь не должна давать собственную оценку явлениям культуры, одним из которых является фильм Алексея Учителя "Матильда". Такое заявление сделал в воскресенье в интервью RT руководитель пресс-службы патриарха Московского и Всея Руси, настоятель храма преподобного Сергия Радонежского в Москве Александр Волков.

"Важно, чтобы оценка этого фильма ["Матильда"], как и любого другого произведения культуры, не исходила из церкви, с амвона. Чего нужно категорически избегать, чтобы священник, стоя на амвоне на проповеди говорил, что вот это произведение хорошее, вот эта картина плохая, на этот фильм ходить нельзя, а туда идите жечь кинотеатры. Так, конечно, делать невозможно", - сказал он.

Пресс-секретарь патриарха добавил, что фильм принадлежит культурной сфере, которую церковь не должна втягивать в собственное поле деятельности.

"Церковь не может из своего сакрального пространства, священного пространства храма оценивать явления культуры", - отметил Волков, подчеркнув, что для получения максимально объективной оценки "нужно всем набраться терпения" и дождаться выхода картины.

По мнению Волкова, считать образ Николая II в фильме Учителя карикатурным нельзя.

"Это взгляд конкретного режиссера, конкретного художника на тот или иной исторический аспект, и его попытка объяснить своими методами, своими инструментами, своим фильмом донести свою мысль до зрителей. <...> Я уверен, каким бы ни был этот фильм, он не является карикатурой, сознательным искажением образа", - заключил он.

История вопроса

Спор между режиссером "Матильды" Алексеем Учителем и депутатом Госдумы Натальей Поклонской продолжается уже несколько месяцев. Она добивается того, чтобы фильм не вышел как оскорбляющий память царя и чувства верующих.

Поклонская в связи с этим направила в Генпрокуратуру депутатский запрос с отрицательным заключением экспертизы фильма "Матильда". Эксперты оценивали трейлеры картины, а также полный текст сценария фильма, сообщила депутат в официальном ответе гражданам, посчитавшим, что картина оскорбляет их религиозные чувства.

Учитель называет недопустимыми попытки депутата повлиять на творческий процесс и прокатную судьбу фильма. Адвокат режиссера Константин Добрынин написал жалобу на депутата Поклонскую в комиссию по этике Госдумы. Ответа на нее пока не последовало.

Премьера фильма ожидается 6 октября 2017 года в Мариинском театре - это будет первая кинопремьера в современной истории Мариинки. Картина рассказывает о взаимоотношениях наследника престола, будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской на фоне событий отечественной истории.

Роль Николая II исполнил немецкий актер Ларс Айдингер, образ Матильды воплотила польская актриса Михалина Ольшанска, мать императора Марию Федоровну сыграла литовская актриса Ингеборга Дапкунайте. Также в фильме снимались Евгений Миронов, Сергей Гармаш, Данила Козловский, Григорий Добрыгин и другие артисты.