Путин и Медведев поздравили с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народную артистку РСФСР Ирину Мирошниченко. Текст поздравительной телеграммы опубликован в понедельник на сайте Кремля.

"И в кино, и на театральной сцене вам удается создавать глубокие, запоминающиеся образы, играть ярко и убедительно, как говорится, "на одном дыхании", - говорится в телеграмме президента.

Как отметил глава государства, блистательный талант актрисы и ее обаяние, а также истинная интеллигентность и достоинство снискали Мирошниченко "высочайшее профессиональное признание и искреннюю зрительскую любовь".

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также поздравил с народную артистку с юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте правительства.

"Многогранная актриса, обладающая редким талантом, особой музыкальностью, тонким чувством стиля и необыкновенным обаянием, многие годы Вы царите на сцене знаменитого Московского художественного театра, а также дарите людям свою вдохновенную игру в кинематографе", - говорится, в частности, в телеграмме премьера.

Медведев подчеркнул, что каждая роль Мирошниченко наполнена глубоким содержанием, особой эмоциональностью и искренностью. "И потому зрители считают большой удачей попасть на Ваши спектакли, всегда ждут Ваших новых работ в театре, рады встрече с Вами на концертах", - отметил премьер.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 г. в эвакуации в Барнауле (Алтайский край). С середины 1940-х гг. она вместе с родителями проживала в Москве. В десятом классе школы Мирошниченко начала посещать студию при Московском государственном театре им. Ленинского комсомола (ныне - Московский государственный театр "Ленком"), а в 1965 г. окончила Школу-студию МХАТ (ныне - Школа-студия, институт, им. Вл. И. Немировича-Данченко при Московском художественном театре им. А. П. Чехова).

С 1965 г. Мирошниченко является актрисой Московского художественного академического театра им. А. П. Чехова. Она исполняла роли в спектаклях: "Синяя птица", "Три сестры", "Чайка", "Иванов", "Вишневый сад" и "Дядя Ваня", "Валентин и Валентина", "Эшелон", "Старый Новый год", "Варвары", "Татуированная роза", "Эквус" и др.

Мирошниченко также широко известна в качестве киноактрисы: дебютной для нее стала эпизодическая роль Кати в лирической комедии Георгия Данелия "Я шагаю по Москве" (1963). Первая большая роль - разведчица Галина Ортынская в военном фильме Антона Тимошинина "Их знали только в лицо" по повести Эдуарда Ростовцева "Час испытаний" (1966). Среди наиболее известных киноработ: Вера Куркина в драме "Пришел солдат с фронта" по мотивам рассказов Сергея Антонова (1971, режиссер Николай Губенко), мама школьницы Кати в драме "Вам и не снилось…" по повести Галины Щербаковой (1980, Илья Фрэз), Клава Полуорлова в сатирической комедии "Старый Новый год" по пьесе Михаила Рощина (1980, Олег Ефремов и Наум Ардашников), глава пиратского синдиката мадам Вонг в приключенческой кинокартине "Тайны мадам Вонг" (1986, Степан Пучинян) и др.