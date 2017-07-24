Красоты арктической природы запечатлеют художники на пленэре под Мурманском

ТАСС, 24 июля. Художники Северо-Запада России, а также Москвы и Перми запечатлеют красоты арктической природы в рамках пленэра, который пройдет в Мурманской области. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Пленэр соберет 25 художников Северо-Запада России, а также Москвы, Перми. Мероприятие организовано региональной организацией Союза художников России, Комитетом по культуре и искусству региона, Мурманским областным художественным музеем при финансовой поддержке областного правительства. Почти две недели художники будут работать на берегу Белого моря в окрестностях Кандалакши и Умбы и увезут с собой зарисовки будущих произведений, посвященных северной природе", - сказали в пресс-службе.

Там добавили, что блиц-выставки этюдов состоятся 3 августа в Доме культуры Умбы, 4 августа - в Музее истории города Кандалакши.

"По итогам пленэра будет организована межрегиональная выставка "Российский Север", которая будет экспонироваться с 21 сентября по 18 ноября 2018 года на площадках Мурманского областного художественного музея. Последняя подобная экспозиция - "Советский Север - 7" - в Мурманской области проводилась в 1989 году", - уточнили в пресс- службе.