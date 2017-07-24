Минкультуры: Росгосцирк может выйти на самоокупаемость не ранее 2020 года

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Компания Росгосцирк может выйти на самоокупаемость в 2020-2021 году. Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Александр Журавский.

"Через 3-4 года почти все цирковые площадки (Росгосцирка - прим. ТАСС) будут в современном модернизированном виде, и тогда, наверное, компания будет способна заниматься самоинвестированием", - сказал Журавский.

Гендиректор Росгосцирка об итогах работы

Генеральный директор Росгосцирка Дмитрий Иванов, возглавивший компанию в августе 2016 года, отметил, что уже в сентябре состоится открытие отремонтированного цирка в Нижнем Тагиле, после - в Кисловодске и Владивостоке. В 2018 году откроется цирк в Рязани, сейчас также ведутся реставрационные работы в цирке Саратова.

Он сообщил, что в графике гастролей компании запланированы выступления в Турции, КНР, Малайзии, ЮАР, Франции, Израиле и Германии.

По словам Иванова, за 10 месяцев (сентябрь 2016 - июнь 2017 года) на 22% увеличилась выручка от гастролей на сторонних площадках, на 15,9% возрос доход от продажи билетов - до 2,5 млрд рублей.

В то же время, согласно документам, представленным на пресс-конференции, более 1 тыс. сотрудников Росгосцирка были сокращены в период с июля 2016 по июль 2017 года.

Росгосцирк объединяет 42 стационарных цирка по всей России. В компании работают около 6 тыс. сотрудников, из них почти 3 тыс. - это артисты, выступающие в самых разнообразных жанрах.

Компания отсчитывает свою историю с 1919 года, когда В. И. Лениным был подписан Декрет Совета народных комиссаров "Об объединении театрального дела", согласно которому цирки России стали государственными.