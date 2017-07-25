Губернский театр представит спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" с участием Безрукова

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. День памяти актера, поэта и барда Владимира Высоцкого отметят во вторник в Московском Губернском театре (МГТ) под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова. На сцене Crocus City Hall будет показан музыкальный спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" в постановке и при участии худрука труппы, сообщили ТАСС в пресс-службе МГТ, добавив, что таким образом театр завершит очередной, четвертый по счету сезон.

Собеседница агентства рассказала, что в спектакле образ Высоцкого не отдан конкретному актеру, - он возникает из разыгранных на сцене эпизодов его жизни, исповедальных стихов и песен. В основу сюжета легли воспоминания современников, малоизвестные факты жизни Высоцкого, фрагменты из писем и дневников.

В исполнении актеров Московского Губернского театра прозвучат самые знаменитые из песен Высоцкого, в числе которых - "Я не люблю", "Моя цыганская", "Баллада о любви", "Мой черный человек", "Лирическая", "Я несла свою беду", "07", "Кони привередливые", "На Большом Каретном" и многие другие.

Его песни предстанут в разных жанрах: от классического бардовского исполнения под гитару и оркестровых аранжировок в стиле 70-х годов прошлого века до абсолютно нового звучания в стиле рок, отметили в пресс-службе МГТ.

Безруков о своем "Высоцком"

По словам худрука театра, "этот спектакль - дань памяти великому таланту, гению - Владимиру Семеновичу Высоцкому, его исповедальному творчеству".

"Мое и более старшие поколения выросли на его песнях, - поделился Безруков. - В моем детстве у всех в доме были его пластинки, и не знать и не любить Высоцкого было как-то странно. И теперь многое зависит от нас, будут ли его помнить наши дети и те, кто придет после нас".

Безруков подчеркнул, что большинство из тех, кто будет читать стихи и петь песни Высоцкого в поставленном им спектакле, - это уже другое поколение, молодые люди, которые родились и выросли после смерти Высоцкого и даже после развала СССР.

"Для меня было важно, - сказал Сергей, - чтобы они пропустили через себя Высоцкого: его потрясающую искренность, его нерв и эмоциональный накал, его песни и стихи. В этом, мне кажется, неразрывная связь, преемственность поколений: если мы не разорвем эту ниточку, то стихи Высоцкого будут читать и через сто лет".

"Петь его песни нелегко, - считает Безруков, - потому что есть потрясающее авторское исполнение. Самое главное - проживать эти песни, потому что Владимир Семенович был артистом, и он сам не просто пел, а проживал их. Также и его стихи нельзя просто декламировать - это монологи самого автора, предельно исповедальные, порой на разрыв".

Вместе с Сергеем Безруковым в спектакле участвуют Карина Андоленко, Александр Тютин, Сергей Вершинин, Антон Соколов, Вера Шпак, Михаил Шилов, Елена Доронина, Елена Исаенкова, Дмитрий Карташов, Степан Куликов, Сергей Куницкий, Юлия Пилипович, Андрей Сорока, Александр Фролов, Григорий Фирсов, Наталья Шклярук, Виктор Шутов, Саша Беляев, а также Губернаторский оркестр Московской области под управлением главного дирижера Сергея Пащенко.

Спектакль создан при содействии Дома-музея В. С. Высоцкого в Москве.

Из биографии Высоцкого

Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ, после чего был принят в труппу Театра на Таганке в 1964 году. Его дебютом стала небольшая роль в спектакле "Добрый человек из Сезуана", с которого и начиналась легендарная "Таганка" Юрия Любимова. Уже на следующий год молодой артист принимает участие сразу в трех премьерах - "Антимиры", "Десять дней, которые потрясли мир", "Павшие и живые".

Потом в репертуаре Высоцкого появляется Галилей в спектакле "Жизнь Галилея", Хлопуша в "Пугачеве", Лопахин в "Вишневом саде", Свидригайлов в "Преступлении и наказании". И все же самой яркой его ролью стал Гамлет в трагедии Шекспира.

Наиболее примечательными работами Высоцкого в кинематографе считаются его роли в фильмах "Место встречи изменить нельзя", "Маленькие трагедии", "Интервенция", "Хозяин тайги", "Вертикаль", "Служили два товарища", "Сказ про то, как царь Петр арапа женил", "Короткие встречи", "Плохой хороший человек".

Высоцкий также вошел в историю как автор-исполнитель своих песен. Скончался в Москве 25 июля 1980 года в возрасте 42 лет.

К первой годовщине смерти актера Юрием Любимовым был поставлен спектакль "Владимир Высоцкий", но запрещен властями и разрешен для публичного показа лишь семь лет спустя. С тех пор, а конкретно - с 1988 года, - это представление постоянно присутствует в репертуаре Театра на Таганке.

Что касается Московского Губернского театра, то спектакль "Высоцкий. Рождение легенды" был поставлен в 2017 году, его премьера состоялась 25 января - в этот день актеру могло бы исполниться 79 лет.