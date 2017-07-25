Большой театр выступит на Савонлиннском оперном фестивале с произведениями Чайковского

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) примет участие в Савонлиннском оперном фестивале (Финляндия), выступления российской труппы пройдут с 25 по 29 июля. В гастрольную программу вошли произведения Чайковского - опера "Иоланта" и симфоническая сюита "Щелкунчик", а также опера "Евгений Онегин", которая прозвучит в концертном исполнении. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она напомнила, что первые гастроли оперной труппы ГАБТ прошли в Савонлинне летом 2007 года, показанные тогда две постановки - "Борис Годунов" Модеста Мусоргского и "Дети Розенталя" Леонида Десятникова - были признаны украшением фестивального сезона. Десять лет спустя Большой театр снова выступит в Савонлинне, на крупнейшей в Финляндии и одной из самых престижных оперных площадок Европы, отметила собеседница агентства.

Савонлиннский фестиваль проходит с 1912 года. За время существования смотра его участниками были лондонская Королевская опера Ковент-Гарден и Мариинский театр, Михайловский театр и дрезденская Земпер-опера, венская Фольксопер и туринский театр Реджо, театр Комунале (Болонья) и Театро Массимо (Палермо), Уэльская национальная опера, Венгерская государственная опера и другие ведущие труппы мира.

Свои постановки на фестивале также представят Королевский театр Мадрида и Финская национальная опера.

"Выступить в Савонлинне считается очень престижным", - подчеркнула собеседница агентства. Помимо всего прочего, фестиваль привлекает еще и своим неповторимым природным ландшафтом. Каждое лето взгромоздившийся на скалистом острове когда-то неприступный замок-крепость Святого Олафа (Олавинлинна) превращается в настоящий оперный театр в окружении озер: во дворе возводят сцену и устраивают вместительный зрительный зал, который перекрывают навесом уникальной конструкции, рассказала пресс-атташе ГАБТ.

В спектаклях выступят солисты оперной труппы Большого театра Анна Нечаева, Екатерина Морозова, Светлана Шилова, Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Гаврилова, Михаил Казаков, Игорь Головатенко, Эльчин Азизов, Олег Долгов, Константин Шушаков, Богдан Волков, Александр Науменко, Вячеслав Почапский, Павел Валужин, Станислав Мостовой, Годердзи Джнелидзе, артистка Молодежной оперной программы Евгения Асанова и приглашенные солисты Петр Мигунов, Дмитрий Попов, Александр Касьянов. За дирижерским пультом - музыкальный руководитель ГАБТ маэстро Туган Сохиев.