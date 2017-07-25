Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Большой театр выступит на Савонлиннском оперном фестивале с произведениями Чайковского

Культура
25 июля, 2:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Ольга Свистунова

В гастрольную программу театра вошли оперы "Иоланта" и "Евгений Онегин", а также симфоническая сюита "Щелкунчик"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный академический Большой театр России (ГАБТ) примет участие в Савонлиннском оперном фестивале (Финляндия), выступления российской труппы пройдут с 25 по 29 июля. В гастрольную программу вошли произведения Чайковского - опера "Иоланта" и симфоническая сюита "Щелкунчик", а также опера "Евгений Онегин", которая прозвучит в концертном исполнении. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе ГАБТ Катерина Новикова.

Она напомнила, что первые гастроли оперной труппы ГАБТ прошли в Савонлинне летом 2007 года, показанные тогда две постановки - "Борис Годунов" Модеста Мусоргского и "Дети Розенталя" Леонида Десятникова - были признаны украшением фестивального сезона. Десять лет спустя Большой театр снова выступит в Савонлинне, на крупнейшей в Финляндии и одной из самых престижных оперных площадок Европы, отметила собеседница агентства.

Савонлиннский фестиваль проходит с 1912 года. За время существования смотра его участниками были лондонская Королевская опера Ковент-Гарден и Мариинский театр, Михайловский театр и дрезденская Земпер-опера, венская Фольксопер и туринский театр Реджо, театр Комунале (Болонья) и Театро Массимо (Палермо), Уэльская национальная опера, Венгерская государственная опера и другие ведущие труппы мира.

Свои постановки на фестивале также представят Королевский театр Мадрида и Финская национальная опера.

"Выступить в Савонлинне считается очень престижным", - подчеркнула собеседница агентства. Помимо всего прочего, фестиваль привлекает еще и своим неповторимым природным ландшафтом. Каждое лето взгромоздившийся на скалистом острове когда-то неприступный замок-крепость Святого Олафа (Олавинлинна) превращается в настоящий оперный театр в окружении озер: во дворе возводят сцену и устраивают вместительный зрительный зал, который перекрывают навесом уникальной конструкции, рассказала пресс-атташе ГАБТ.

В спектаклях выступят солисты оперной труппы Большого театра Анна Нечаева, Екатерина Морозова, Светлана Шилова, Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Гаврилова, Михаил Казаков, Игорь Головатенко, Эльчин Азизов, Олег Долгов, Константин Шушаков, Богдан Волков, Александр Науменко, Вячеслав Почапский, Павел Валужин, Станислав Мостовой, Годердзи Джнелидзе, артистка Молодежной оперной программы Евгения Асанова и приглашенные солисты Петр Мигунов, Дмитрий Попов, Александр Касьянов. За дирижерским пультом - музыкальный руководитель ГАБТ маэстро Туган Сохиев.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия Финляндия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Почта России выявила вероятного подозреваемого в хищении посылок в Ростовской области
2
В США обнародованы показания агента КГБ, связанные с убийством Кеннеди
3
В центре Днепра произошла перестрелка, два человека погибли
4
Лавров назвал настроения среди политических деятелей США "массовым психозом"
5
ФАС предложит механизмы снижения цен на презервативы в III квартале
6
Трамп поддерживает сохранение санкционного режима против Ирана, РФ и КНДР
7
Без перемен: лидеры "нормандской четверки" обсудили реализацию минских соглашений
Темы дня
Новости партнеров
Реклама