СМИ: Джастин Бибер объяснил неожиданное завершение своего мирового турне усталостью

На Кубе состоялся концерт, посвященный предстоящему Всемирному фестивалю молодежиОбщество 25 июля, 5:42
AP: Роуз подпишет однолетний контракт с клубом НБА "Кливленд"Спорт 25 июля, 5:18
CNN: Тиллерсон может покинуть пост госсекретаря США до конца года или раньшеМеждународная панорама 25 июля, 4:16
"Ъ": бизнес-омбудсмен Титов раскритиковал законопроект о реформе контрольных органовЭкономика и бизнес 25 июля, 4:04
Трамп пошутил, что уволит министра здравоохранения, если Конгресс США не отменит ObamacareМеждународная панорама 25 июля, 3:26
CNN: КНДР может в течение недели совершить новый ракетный запускМеждународная панорама 25 июля, 3:23
JPost: Израиль уберет возмущавшие мусульман металлодетекторы около Храмовой горыМеждународная панорама 25 июля, 2:59
Маккейн пытается получить разрешение врачей, чтобы прибыть на голосование в Конгресс СШАОбщество 25 июля, 2:51
СМИ: СК РФ расследует более 150 дел по событиям на УкраинеПроисшествия 25 июля, 2:42
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 25 июля. Канадский певец Джастин Бибер прервал мировое турне и отказался от проведения 14 концертов из-за усталости, сообщает во вторник онлайн-портал TMZ.
На странице портала появилось видео, на котором певец запечатлен прогуливающимся по городу Санта-Моника (штат Калифорния). Бибер пояснил, что провел в турне два года и теперь хочет отдохнуть. Он также извинился перед поклонниками и попросил их не чувствовать себя "разочарованными и преданными".
Ранее сообщалось о том, что концерты, запланированные до 10 октября в США и странах Азии, будут отменены "в силу непредвиденных обстоятельств"
Очередной мировой тур Джастина Бибера под названием Purpose начался в марте 2016 года. Певец дал более 150 шоу в Европе, Африке, Южной Америке и Азии.
Бибер является обладателем премии "Грэмми", а также автором таких хитов, как One Time, Baby и Believe.