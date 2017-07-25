Московские художники участвуют в международном симпозиуме визуальных искусств в Румынии

БУХАРЕСТ, 25 июля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Семь румынских и два российских художника участвуют в международном симпозиуме визуальных искусств "Искусство в саду" (Arta n Grdin), который проходит в живописном Ботаническом саду города Жибоу (уезд Сэлаж на северо-западе страны).

Наряду с румынами из Клужа-Напоки, Ясс и Тыргу-Муреша, в нынешнем году на ежегодный форум в этот трансильванский город приехали и московские живописцы Юрий Протасов и Ирина Голованова.

Тема симпозиума, который проводится уже в шестой раз, - "Закрытый сад" (Hortus Closus). В течение 10 дней (18-28 июля) участвующие в нем художники будут работать среди экзотических растений над произведениями, в которые постараются вложить мысли и чувства, вызываемые темой встречи.

"Это очень благодатная тема, потому что речь, по сути, идет о нашей общей тоске об утерянном рае, - сказала на пресс-конференции куратор симпозиума Рамона Новиков. - Ведь мы все мечтаем о месте, где были когда-то или могли быть совершенно счастливы. Это также очень актуальная тема, так как сегодня мы являемся свидетелями массовых перемещений мигрантов, которые ищут лучшей доли".

На этой встрече румынские историки и критики искусства читают лекции по вопросам, связанным с основной темой симпозиума, организована мастерская живописи для детей, проходят встречи с местными любителями изобразительного искусства.

Созданные участниками симпозиума работы по его завершении будут представлены на выставке в Ботаническом саду Жибоу. Эти полотна войдут в коллекцию современной живописи Центра культуры и искусства уезда Сэлаж.