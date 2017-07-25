Московские художники участвуют в международном симпозиуме визуальных искусств в Румынии

Кириленко: состав сборной России на Евробаскет-2017 на бумаге выглядит внушительноСпорт 25 июля, 11:58
Величкин: "Ак Барс" был в курсе допинговой ситуации Зарипова перед подписанием контрактаСпорт 25 июля, 11:56
Пахомов вышел в полуфинал ЧМ в плавании на 200 м баттерфляемСпорт 25 июля, 11:51
IAAF перед ЧМ заслушает доклад о ходе восстановления ВФЛА в организацииСпорт 25 июля, 11:49
Рогозин с иронией воспринял призыв закрыть ему въезд в МолдовуПолитика 25 июля, 11:47
"Металлург" и "Ак Барс" подадут апелляцию на дисквалификацию ЗариповаСпорт 25 июля, 11:45
Омский НПЗ увеличит глубину переработки до 97% и выход светлых нефтепродуктов до 80%ТЭК 25 июля, 11:40
Врач: говорить об участии футболиста "Динамо" Соу в матче с "Ахматом" преждевременноСпорт 25 июля, 11:31
Индийские "города будущего" потенциально опасны для окружающей средыСоциальная ответственность 25 июля, 11:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БУХАРЕСТ, 25 июля. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Семь румынских и два российских художника участвуют в международном симпозиуме визуальных искусств "Искусство в саду" (Arta n Grdin), который проходит в живописном Ботаническом саду города Жибоу (уезд Сэлаж на северо-западе страны).
Наряду с румынами из Клужа-Напоки, Ясс и Тыргу-Муреша, в нынешнем году на ежегодный форум в этот трансильванский город приехали и московские живописцы Юрий Протасов и Ирина Голованова.
Тема симпозиума, который проводится уже в шестой раз, - "Закрытый сад" (Hortus Closus). В течение 10 дней (18-28 июля) участвующие в нем художники будут работать среди экзотических растений над произведениями, в которые постараются вложить мысли и чувства, вызываемые темой встречи.
"Это очень благодатная тема, потому что речь, по сути, идет о нашей общей тоске об утерянном рае, - сказала на пресс-конференции куратор симпозиума Рамона Новиков. - Ведь мы все мечтаем о месте, где были когда-то или могли быть совершенно счастливы. Это также очень актуальная тема, так как сегодня мы являемся свидетелями массовых перемещений мигрантов, которые ищут лучшей доли".
На этой встрече румынские историки и критики искусства читают лекции по вопросам, связанным с основной темой симпозиума, организована мастерская живописи для детей, проходят встречи с местными любителями изобразительного искусства.
Созданные участниками симпозиума работы по его завершении будут представлены на выставке в Ботаническом саду Жибоу. Эти полотна войдут в коллекцию современной живописи Центра культуры и искусства уезда Сэлаж.