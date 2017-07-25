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Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком строительства фондохранилища

Культура
25 июля, 11:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, июля. /ТАСС

Причиной стало нарушение сроков исполнения работ

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж расторг контракт с подрядчиком строительства фондохранилища в Старой Деревне в Петербурге - компанией "МехСтройТранс", следует из материалов, размещенных на сайте госзакупок.

"Причина расторжения контракта - нарушение сроков исполнения работ", - отмечается в материалах. Контракт расторгнут 24 июля.

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Ранее сообщалось, что компания "МехСтройТранс" подала иски к музею. Два иска появились в картотеке суда 19 июля. Причина подачи иска на сайте не отражена.

Компания "МехСтройТранс" в 2015 году выиграла аукцион на 3,67 млрд рублей на строительство публичной библиотеки Эрмитажа в Приморском районе на Школьной улице. После заключения контракта Эрмитаж, согласно существующим правилам, выплатил аванс, а позже получал замечания по поводу порядка расходования государственных средств, выделяемых на реализацию проекта. Во второй половине 2016 года дирекция музея отмечала, что существуют задержки по графику строительства.

Позже ряд СМИ сообщили, что сотрудники ФСБ в конце января провели изъятие бумаг в Эрмитаже, они изучали документы, связанные с государственным контрактом на строительство второй очереди нового фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице (Старая деревня).

Отставание Эрмитаж объяснял тем, что он тщательно контролирует качество работ. С этим же он связывал проблему освоения средств со стороны музея. В пресс-службе Эрмитажа заявили, что юристы постоянно контролируют ход контрактов, накопив опыт борьбы с недобросовестными подрядчиками.

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