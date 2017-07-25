Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.07:
$ 59.66
€ 69.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мединский назвал роман Пушкина "Дубровский" блокбастером

Культура
25 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Министр культуры Владимир Мединский предложил синхронизировать курсы школьной литературы и истории

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр культуры РФ Владимир Мединский

Министр культуры РФ Владимир Мединский

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роман А. С. Пушкина "Дубровский" можно считать блокбастером, а "Капитанскую дочку" - увлекательным историческим приключением, и задача учителей - увлечь молодежь классической литературой. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов после подписания плана мероприятий в рамках нового проекта по популяризации отечественной классики "Пушкинский союз".

"Ребенок увидит, что "Капитанская дочка" - это увлекательнейшее историческое приключение, а "Дубровский" - блокбастер. Сложно найти для молодого человека, что-то более близкое и понятное по настроению, по форме и стилю изложения, чем "Герой нашего времени". Просто объясните ребенку это, и потом не оторвете от книжки", - сказал Мединский.

Министр культуры отметил, что сегодня молодежь мало читает. "Студенты лучших мировых вузов не могут запомнить текст больше трех страниц, потому что отсутствие привычки к чтению меняет систему ума. Это колоссальная проблема. Получается, что за развитием современных технологий интеллектуально поколение деградирует", - отметил он.

По его словам, задача учреждений культуры и образования, а также общественных организаций - сделать так, чтобы классика была для них интересной. Для этого он предложил синхронизировать курс школьной литературы с курсом истории.

"Понятно, что нужно изучать "Войну и мир" не саму по себе, а вместе с историей 1812 года. А "Севастопольские рассказы" вместе Крымской войной. Это большая системная программная задача, которую мы будем стараться решать совместно с Министерством образования и с общественными организациями, входящими в "Пушкинский союз", - сказал Мединский.

О проекте "Пушкинский союз"

Официальный старт проекта "Пушкинский союз" был дан в рамках Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года. Во вторник Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках нового проекта.

Одна из его основных целей "Пушкинского союза" - вернуть молодому поколению интерес к культурному наследию России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с несколькими автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
ЕСПЧ присудил €6 тыс. одному из осужденных за убийство Немцова
4
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
5
СМИ: США шантажируют Турцию, убеждая отказаться от покупки российских систем С-400
6
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама