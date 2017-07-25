Мединский назвал роман Пушкина "Дубровский" блокбастером

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Роман А. С. Пушкина "Дубровский" можно считать блокбастером, а "Капитанскую дочку" - увлекательным историческим приключением, и задача учителей - увлечь молодежь классической литературой. Такое мнение высказал министр культуры РФ Владимир Мединский, отвечая на вопросы журналистов после подписания плана мероприятий в рамках нового проекта по популяризации отечественной классики "Пушкинский союз".

"Ребенок увидит, что "Капитанская дочка" - это увлекательнейшее историческое приключение, а "Дубровский" - блокбастер. Сложно найти для молодого человека, что-то более близкое и понятное по настроению, по форме и стилю изложения, чем "Герой нашего времени". Просто объясните ребенку это, и потом не оторвете от книжки", - сказал Мединский.

Министр культуры отметил, что сегодня молодежь мало читает. "Студенты лучших мировых вузов не могут запомнить текст больше трех страниц, потому что отсутствие привычки к чтению меняет систему ума. Это колоссальная проблема. Получается, что за развитием современных технологий интеллектуально поколение деградирует", - отметил он.

По его словам, задача учреждений культуры и образования, а также общественных организаций - сделать так, чтобы классика была для них интересной. Для этого он предложил синхронизировать курс школьной литературы с курсом истории.

"Понятно, что нужно изучать "Войну и мир" не саму по себе, а вместе с историей 1812 года. А "Севастопольские рассказы" вместе Крымской войной. Это большая системная программная задача, которую мы будем стараться решать совместно с Министерством образования и с общественными организациями, входящими в "Пушкинский союз", - сказал Мединский.

О проекте "Пушкинский союз"

Официальный старт проекта "Пушкинский союз" был дан в рамках Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года. Во вторник Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках нового проекта.

Одна из его основных целей "Пушкинского союза" - вернуть молодому поколению интерес к культурному наследию России.