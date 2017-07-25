Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.07:
$ 59.82
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Некоторые театральные режиссеры слишком вольно трактуют классику, считает Мединский

Культура
25 июля, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июля. /ТАСС

Министр культуры отметил, что "пушкинские тексты - это очень хороший инструмент, который прививает базовые и нравственные понятия"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Современные авторы не могут создать образы, закладывающие базовые представления о добре и зле, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Когда я вижу некоторые спектакли, поставленные якобы по мотивам русской классики, понимаю, что их авторы в нужное время не читали произведения, которые сейчас так весело ставят на сцене. Иначе их понятия о добре и зле были бы другими. А так - это просто деньги, ничего больше", - сказал Мединский после подписания плана мероприятий в рамках нового проекта по популяризации отечественной классики "Пушкинский союз".

Смотрите также

Мединский назвал роман Пушкина "Дубровский" блокбастером

Минкульт и РПЦ объединяют усилия в рамках проекта по популяризации русской классики

"Конечная цель, чтобы молодой человек понял, что беречь честь надо смолоду. В этом отношении пушкинские тексты - это очень хороший инструмент, который прививает базовые и нравственные понятия. Современные авторы не могут пока найти таких слов, таких образов, которые на подкорку заложат базовые представления о добре и зле", - подчеркнул министр культуры.

О проекте "Пушкинский союз"

Официальный старт проекта "Пушкинский союз" был дан в рамках Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года. Во вторник Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках этого проекта.

Одна из основных целей "Пушкинского союза" - вернуть молодому поколению интерес к культурному наследию России. Для этого в течении 2017-2018 годов по всей стране пройдут серии культурных и образовательных мероприятий. Среди них: творческие встречи с писателями и деятелями культуры, выставки, фестивали.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Мединский, Владимир Ростиславович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Волоколамском шоссе произошло ДТП с пятью автомобилями
2
Работающим пенсионерам с 1 августа повысят пенсии примерно на 200 рублей
3
Под Тулой начался снос незаконно построенных цыганских домов
4
Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой Турцией систем С-400
5
В "Ак Барсе" заявили, что контракт Зарипова с клубом не вступил в законную силу
6
В Госдепе допускают возможность поставок оружия Украине
7
В России до конца года ужесточат наказание за незаконную перепланировку
Темы дня
Новости партнеров
Реклама