Некоторые театральные режиссеры слишком вольно трактуют классику, считает Мединский

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Современные авторы не могут создать образы, закладывающие базовые представления о добре и зле, считает министр культуры РФ Владимир Мединский.

"Когда я вижу некоторые спектакли, поставленные якобы по мотивам русской классики, понимаю, что их авторы в нужное время не читали произведения, которые сейчас так весело ставят на сцене. Иначе их понятия о добре и зле были бы другими. А так - это просто деньги, ничего больше", - сказал Мединский после подписания плана мероприятий в рамках нового проекта по популяризации отечественной классики "Пушкинский союз".

"Конечная цель, чтобы молодой человек понял, что беречь честь надо смолоду. В этом отношении пушкинские тексты - это очень хороший инструмент, который прививает базовые и нравственные понятия. Современные авторы не могут пока найти таких слов, таких образов, которые на подкорку заложат базовые представления о добре и зле", - подчеркнул министр культуры.

О проекте "Пушкинский союз"

Официальный старт проекта "Пушкинский союз" был дан в рамках Дня славянской письменности и культуры 24 мая 2017 года. Во вторник Министр культуры РФ Владимир Мединский и ответственный секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) подписали план совместных мероприятий в рамках этого проекта.

Одна из основных целей "Пушкинского союза" - вернуть молодому поколению интерес к культурному наследию России. Для этого в течении 2017-2018 годов по всей стране пройдут серии культурных и образовательных мероприятий. Среди них: творческие встречи с писателями и деятелями культуры, выставки, фестивали.