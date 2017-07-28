Как сто лет назад Марсель Дюшан создал современное искусство

Марсель Дюшан с юности увлекался живописью: он начал рисовать в 14 лет, писал портреты, подражая Сезанну и Матиссу, но, уловив дух времени, ушел в радикальный авангард. В 1912 году он написал картину "Обнаженная, спускающаяся по лестнице" и отправил ее на выставку Общества независимых художников. Но ему отказали, сославшись на то, что картина недостаточно кубистская. В ответ Дюшан демонстративно порвал с живописью, хотя искусство не бросил.

Самое свое известное произведение Марсель Дюшан создал через пять лет, в 1917 году. Это был обычный белый фаянсовый писсуар, который он купил в магазине сантехники в Нью-Йорке. Единственное, что изменил художник, — это поставил на нем подпись: R. Mutt 1917.

Писсуар, которому он дал название "Фонтан", Дюшан анонимно отправил на выставку американского Общества независимых художников. Жюри, среди членов которого был и сам художник, ему отказало, заявив, что это не искусство. Но о "Фонтане" узнали: о нем спорили, его прославляли или ненавидели. Некоторые зрители даже видели в очертаниях писсуара силуэты Мадонны или Будды. "Я швырнул им в лицо писсуар, а они восхищаются его эстетическим совершенством", — сказал спустя много лет художник.

"Фонтан" — это реди-мейд, жанр, который был создан Дюшаном. Художник доказал: чтобы придумать нечто новое, необязательно его создавать — все, что может стать произведением искусства, уже есть в окружающем мире. То есть реди-мейды — это уже готовые объекты, которые из привычной среды обитания переносятся в новый контекст. В то же время теряется уникальность произведения: объект можно повторить десятки раз ("Фонтан", например, имеет восемь копий). Это стало революцией в искусстве.

После Дюшана красота и эстетическая ценность окончательно потеряли актуальность. Важна стала идея. Искусство превратилось в жест. Спустя десятилетия — в 1960-х — эти постулаты взяли за основу художники-концептуалисты. Например, классический образец — это композиция "Один и три стула", созданная в 1965 году Джозефом Кошутом. Она включает в себя стул, его фотографию и описание из словаря.

В 1969 году в эссе "Искусство после философии" Кошут пишет: "Все искусство (после Дюшана) — концептуально по своей природе, потому что искусство вообще существует только концептуально". Он также добавляет, что "ценность" тех или иных художников — опять же, после Дюшана — может определяться только "в соответствии с тем, насколько они вопрошали о природе искусства, "что они добавили к концепции искусства" такого, чего не было, прежде чем они начали работу".

Дюшан работал с реди-мейдами всю жизнь. До "Фонтана" он "создал" сушилку для бутылок и велосипедное колесо, дал им настоящие имена и выставил у себя в студии. Среди других его известных произведений — сарайная дверь, в которой проделаны две дырки для глаз. Если в них заглянуть, то можно увидеть обнаженную женщину на траве, которая повернута к зрителю интимными частями тела. Искусствоведы считают, что это отсылка к картине "Происхождение мира", написанной Густавом Курье в 1866 году.

Еще одно произведение Дюшана — картина L.H.O.O.Q., на которой он пририсовал усы и бороду на портрете Джоконды Леонардо да Винчи. В 2010 году одна из ее копий (а всего их было около 40) была продана на аукционе "Кристис" за полмиллиона долларов. Вице-президент торгового дома Бретт Горви тогда сказал, что это "одна из величайших икон XX столетия", но в то же время шутка, которая "обозначила направление будущим мастерам поп-арта Уорхолу, Лихтенштейну и Принсу. "Все они шли за Дюшаном", — подытожил он.

Влияние Дюшана на искусство ощущается до сих пор: многие явления выросли из его идей. Например, благодаря ему понятия "живописец" и "художник" перестали быть синонимами. Последнему теперь не нужно обладать набором знаний или умений для того, чтобы создавать искусство. Итальянский художник-концептуалист Пьер Мандзони в 1961 году разместил в консервных банках собственные фекалии и написал на них "Дерьмо художника" на четырех языках. Эти банки сейчас выставляются в музеях по всему миру.

А в апреле этого года — к столетию "Фонтана" — в нью-йоркской галерее Francis M. Naumann Fine Art открылась целая выставка, посвященная писсуару. Десятки современных художников создали свои версии работы. Рэй Белднер, например, сложил писсуар из долларовых купюр, а Кейтлин Жилье превратила его в икону.

Виктория Сальникова