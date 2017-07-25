Выставка "Николай Рерих: Восхождение" пройдет в России и США

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ готовится провести выставку "Николай Рерих: Восхождение" в Москве, Санкт-Петербурге и США, сообщается на портале госзакупок.

Ведомство уже начало прием заявок на участие в электронном аукционе на организацию и проведение выставки. Контракт оценивается в 12,5 млн рублей.

Экспозиция должна открыться не позднее 20 декабря 2017 года.

Выставка будет проходить на площадках Музейно-выставочного объединения Манеж, Государственного музея искусства народов Востока, Третьяковской галереи, Государственного русского музея и Музея Рериха в Нью-Йорке.

Комментируя проведение предстоящего аукциона, заместитель генерального директора Государственного музея искусства народов Востока, директор Музея Рерихов Тигран Мкртычев отметил, что идея проведения такой выставки очень интересна. "Она отражает стремление Минкультуры показать, что Николай Константинович Рерих - это выдающийся русский художник, имеющий мировое значение, а не только та оккультная фигура, которая за последние десятилетия создана вокруг его имени, - сказал он. - В экспозиции будут представлены произведения Николая Константиновича из разных музеев. На сегодняшний день только в нашем музее находится свыше 400 произведений Николая Рериха".

Мкртычев напомнил, что в коллекции Музея Востока представлены и произведения Святослава Рериха, а также часть коллекции декоративно-прикладного искусства, принадлежавшая семье художника.

Коллекция стоимостью в миллиарды

Многолетняя история взаимоотношений государства и Международного центра Рерихов (МЦР), имеющего статус общественной организации, сопровождалась многочисленными судебными исками. В частности, несколько лет назад МЦР через суд добивался получения части наследия Рерихов - почти 300 картин, которые входят в состав музейного фонда РФ и находятся в Музее народов Востока.

В июне 2014 года Мосгорсуд отказал МЦР в удовлетворении заявления. Также в судебном порядке было установлено, что МЦР не является правопреемником Советского фонда Рерихов (СФР).

Объем наследия Рерихов, находящийся в МЦР, нигде официально не зафиксирован. Однако, согласно приказу Роскультуры от 2005 года, в состав негосударственной части музейного фонда РФ включено почти 700 предметов, в том числе дары частных лиц и произведения, завещанные Святославом Рерихом СФР. В марте в МЦР прошли обыски по делу спонсора центра Бориса Булочника, изъятые при этом картины принял на хранение Музей искусства народов Востока.

Как рассказал ТАСС еще один источник в музейных кругах, Международный центр Рерихов готовился переправить остальные произведения Рерихов за рубеж, при этом предварительно они оценены в 15-16 млрд рублей.

Арбитражный суд Москвы 20 марта удовлетворил иск Государственного музея Востока о выселении Центра Рерихов из двух зданий в центре столицы, до революции принадлежавших семейству Лопухиных. 4 апреля Мосгорсуд признал законным принятое в 2015 году решение Росимущества о передаче усадьбы Лопухиных Государственному музею искусства народов Востока. 28 апреля состоялось выселение МЦР, сменилась охрана, были опечатаны помещения.