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Кендрик Ламар лидируют по числу номинаций на MTV Video Music Awards

Культура
25 июля, 23:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 25, июля. /ТАСС

Видеоклип Ламара "Humble" выдвинут на соискание премии в восьми категориях, включая самую престижную "Лучший видеоклип года"

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НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Американский рэпер Кендрик Ламар, его соотечественница Кэти Перри и канадец The Weeknd лидируют по числу номинаций на престижную премию MTV Video Music Awards. Список претендентов опубликовал во вторник музыкальный телеканал MTV.

Видеоклип Ламара "Humble" выдвинут на соискание премии в восьми категориях, включая самую престижную "Лучший видеоклип года". В этой номинации за почетный трофей также борются The Weeknd с клипом "Reminder", американец Бруно Марс с "24K Magic", канадка Алессия Кара с композицией "Scars To Your Beautiful" и диджей Халид с видео "Wild Thoughts", в котором снялись Рианна и Брайсон Тиллер. "Humble", в котором воспроизведена тема знаменитой фрески "Тайная вечеря" Леонардо да Винчи, считается гротескным отображением излишков славы и вездесущности социальных сетей.

Ролик "Chained to the Rhythm" Перри номинирован в четырех категориях, включая "Лучшее поп-видео" и "Лучшие визуальные эффекты". При этом американка претендует вдобавок на награду за творческое сотрудничество в клипе "Feels" шотландского диджея Келвина Харриса. The Weeknd отметился также в пяти номинациях, включая "Лучший исполнитель" и "Лучший видеоклип года".

34-я церемония вручения MTV Video Music Awards пройдет 27 августа в Инглвуде (штат Калифорния). В прошлом году "Лучшим видеоклипом года" был признан ролик американской певицы Бейонсе на ее композицию "Formation". В этом году Бейонсе, которая в июне родила двойню, сделала творческую паузу и не выпустила ничего нового в период времени, оговоренный правилами MTV. Супруг певицы рэпер Jay-Z выпустил альбом "4:44", однако тоже не вписался в предписанные временные сроки.

Премия MTV Video Music Awards была учреждена музыкальным телеканалом MTV в 1984 году, став впоследствии одной из самых престижных наград в сфере создания музыкальных видео. Ее лауреатам традиционно вручают статуэтки в виде астронавта в скафандре с флагом, на котором изображен логотип телеканала.

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