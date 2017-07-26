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Новый мультсериал от создателя "Симпсонов" выйдет в 2018 году

Культура
26 июля, 8:06 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Кирилл Волков

Новый проект Мэтта Грейнинга "Разочарование" будет состоять из двух сезонов по десять эпизодов в каждом и будет рассчитан на взрослую аудиторию

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июля. /Корр. ТАСС Кирилл Волков/. Новый мультсериал от создателя знаменитых "Симпсонов" (The Simpsons, 1989 - по наст. время) выйдет в следующем году эксклюзивно на интернет-платформе Netflix. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении этого стриминг-сервиса.

Новый комедийный проект Мэтта Грейнинга будет носить название "Разочарование" (Disenchantment). Он будет состоять как минимум из двух сезонов по десять эпизодов в каждом. Точная дата выхода пока не сообщается.

Действие сериала, который, судя по сюжету, рассчитан в первую очередь на взрослую аудиторию, развернется в сказочном средневековом королевстве. Его главными героями станут молодая страдающая алкоголизмом принцесса, ее задиристый друг-эльф и личный демон. Основных персонажей мультфильма будут озвучивать актеры Эбби Джейкобсон, Джон Ди Маджио, Нат Факсон и другие.

По словам Грейнинга "Разочарование" будет рассказывать "о жизни и смерти" и "о том, как продолжать смеяться в мире, полном страдания и дураков". Создание сериала будет вестись на студии Rough Draft Studios, его соавтором и исполнительным продюсером выступит Джош Вайнштейн, который писал сценарии к "Симпсонам" и популярному мультпроекту "Гравити Фолз" (Gravity Falls, 2012-2016).

О том, что Грейнинг разрабатывает проект специально для сервиса Netflix, стало известно еще в начале прошлого года, однако его подробности долгое время хранились в секрете.

63-летний Грейнинг является известным американским художником, мультипликатором и сценаристом. Больше всего он прославился работой над такими популярными во всем мире мультсериалами, как "Симпсоны" и "Футурама" (Futurama, 1999-2013).

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