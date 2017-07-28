Что смотреть на Неделе российского кино

31 июля в Москве стартует Неделя российского кино. Зрители смогут бесплатно посмотреть фильмы отечественного производства. Сеансы пройдут в кинотеатре "Космос". Все они начнутся в 18:45.

За семь дней будут показаны семь фильмов, снятых в последние годы. В основном это режиссерские дебюты, например, комедия сына Алексея Учителя Ильи о том, как простой парень из российской глубинки пытается спасти местный кинотеатр.

Вход на все сеансы свободный, но необходима регистрация. Завершится Неделя кино 6 августа.

"Монах и бес", 2016 год

Когда: 31 июля

Filmpro.ru

События в фильме Николая Досталя разворачиваются во времена царствования Николая I. В мужском монастыре бес по имени Легион искушает насельника Ивана, и ему это почти удается. Фильм был награжден несколькими "Никами" и "Золотым орлом". Сценарист картины — Юрий Арбатов, который ранее работал с режиссером Александром Сокуровым над "Фаустом".

"Городские птички", 2015 год

Когда: 1 августа

Filmpro.ru

Это фильм-дебют режиссера Юлии Белой. До этого она работала над несколькими документальными картинами и короткометражками. В лирической мелодраме рассказывается о трех подругах и об их историях любви. Одна — закомплексованная девушка, которая неожиданно просыпается с похмелья в боксерском клубе. Вторая – деловая и самостоятельная — узнает об измене парня и решает ему отомстить. А третья, администратор в хостеле, пытается преодолеть собственные страхи. Некоторые критики назвали ленту манифестом поколения, а сама режиссер подчеркнула, что снимала кино для молодежи.

"Эластико", 2016 год

Когда: 2 августа

Filmpro.ru

Еще один дебютный фильм, его автор — Михаил Расходников. В центре сюжета — история парня по имени Матвей, который родился и вырос в небольшом провинциальном городе. Он играет в дворовый футбол и зарабатывает на жизнь не совсем честным способом. Неожиданно у него появляется возможность попасть в Москву, на смотр в футбольный клуб Премьер-лиги, но ему срочно нужно найти деньги на то, чтобы взять с собой в столицу любимую девушку.

"Эластико", кстати, это футбольный термин. Он обозначает обман защищающего игрока.

"Огни большой деревни", 2016 год

Когда: 3 августа

Filmpro.ru

Первый полнометражный фильм Ильи Учителя, сына известного режиссера Алексея Учителя. Это история о киномеханике Феде и его друзьях, которые живут в небольшом провинциальном городе. Они пытаются спасти от закрытия местный кинотеатр, но неожиданным способом. Федя решает снять фильм, для чего похищает популярного актера Дмитрия Дюжева. Лента получила два приза на "Кинотавре" — за сценарий и как лучшее кино о кино.

"Москва, я терплю тебя", 2016 год

Когда: 4 августа

Filmpro.ru

Это первый фильм режиссера Сергея Аксенова, окончившего Высшие курсы сценаристов и режиссеров, мастерскую Аллы Суриковой и Валерия Фокина.

У главного героя Александра выдался редкий выходной. Он планировал заняться любимым хобби — рисованием, но неожиданно приезжает его бывший одноклассник, любимая девушка требует уделить ей внимание, клиенты назначают встречи, а друг просит о помощи. Это позитивный фильм о настоящей дружбе, да и просто о жизни. Лента была снята без господдержки — на деньги продюсеров. Режиссер планировал частично собрать бюджет с помощью "краудфандинга", но ему пожертвовали всего пять тысяч рублей.

"Коробка", 2015 год

Когда: 5 августа

Filmpro.ru

В первом полнометражном фильме Эдуарда Бордукова рассказывается о лучших друзьях, которые увлечены уличным футболом. Они преданы друг другу и родной дворовой "коробке". Неожиданно их команде бросает вызов компания во главе с профессиональным футболистом. За турниром, ставки в котором высоки, наблюдает весь район.

"Яна+Янко", 2017 год

Когда: 6 августа

Filmpro.ru

В фильме Натальи Меркуловой, режиссера ленты "Интимные места" и сериала "Кризис нежного возраста", рассказывается об истории главного редактора журнала о моде Яны Титовой. Ей 38 лет. Она не замужем, у нее нет детей. Ради пиара она становится приемной мамой мальчика Янко. Яна превращает усыновление в шоу. Однако мальчишка оказывается со сложным характером: он мешает ей работать, срывает светские мероприятия и сводит с ума всех нянь.

Виктория Сальникова