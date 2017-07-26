Михаил Прохоров заработал один рубль за роль в комедии "О чем говорят мужчины"

Ученые оценили влияние города на тропический лесСоциальная ответственность 26 июля, 18:17
Миграционная служба Украины не комментирует лишение Саакашвили гражданстваМеждународная панорама 26 июля, 18:10
Срок восстановления футболиста "Локомотива" Ари после операции составит четыре месяцаСпорт 26 июля, 17:57
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу УлюкаеваПроисшествия 26 июля, 17:47
Семиборка Эннис-Хилл получит золото ЧМ-2011 Черновой во время ЧМ-2017 в ЛондонеСпорт 26 июля, 17:39
"Адмирал Кузнецов" занял место в парадном строю на Североморском рейдеАрмия и ОПК 26 июля, 17:19
Руководство Bellator готово в любой момент предоставить бой россиянину МинаковуСпорт 26 июля, 16:56
Путин ознакомился с "магазином верных решений" для регионов от АСИ и роботом "Русланом"Общество 26 июля, 16:54
Европейский университет сообщил в Рособрнадзор о прекращении образовательной деятельностиОбщество 26 июля, 16:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Миллиардер Михаил Прохоров заработал один рубль, снявшись в роли самого себя в продолжении комедии "О чем говорят мужчины". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании СТВ.
"Михаил Прохоров заработал один рубль, это правда, юбилейный рубль", - отметила собеседница агентства.
Съемки комедии Флюзы Фархшатовой "О чем говорят мужчины. Продолжение" завершены, подтвердил ТАСС глава компании СТВ Сергей Сельянов. По его словам, комедия выйдет в прокат 22 февраля 2018 года. Зрители вновь встретят на экране своих любимых героев в исполнении Леонида Бараца, Ростислав Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова.
Прохоров, по сообщению пресс-службы, сыграл в ленте самого себя. Кроме того, в картине задействованы Татьяна Догилева и Алексей Барабаш. Музыкальные треки к ленте подготовила группа "Би-2".
Первая часть фильма "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году и собрала в прокате 358,5 млн рублей, а в 2011 году вышла лента "О чем еще говорят мужчины", собрав в прокате уже 565 млн рублей.