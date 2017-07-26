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Михаил Прохоров заработал один рубль за роль в комедии "О чем говорят мужчины"

Культура
26 июля, 17:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июля. /ТАСС

В пресс-службе компании СТВ отметили, что миллиардер, сыгравший в ленте самого себя, получил "юбилейный рубль"

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МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Миллиардер Михаил Прохоров заработал один рубль, снявшись в роли самого себя в продолжении комедии "О чем говорят мужчины". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании СТВ.

"Михаил Прохоров заработал один рубль, это правда, юбилейный рубль", - отметила собеседница агентства.

Съемки комедии Флюзы Фархшатовой "О чем говорят мужчины. Продолжение" завершены, подтвердил ТАСС глава компании СТВ Сергей Сельянов. По его словам, комедия выйдет в прокат 22 февраля 2018 года. Зрители вновь встретят на экране своих любимых героев в исполнении Леонида Бараца, Ростислав Хаита, Камиля Ларина и Александра Демидова.

Прохоров, по сообщению пресс-службы, сыграл в ленте самого себя. Кроме того, в картине задействованы Татьяна Догилева и Алексей Барабаш. Музыкальные треки к ленте подготовила группа "Би-2".

Первая часть фильма "О чем говорят мужчины" вышла в 2010 году и собрала в прокате 358,5 млн рублей, а в 2011 году вышла лента "О чем еще говорят мужчины", собрав в прокате уже 565 млн рублей.

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