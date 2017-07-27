В Москве открывается выставка о пушкинских местах столицы

МОСКВА, 27 июля. /Корр. ТАСС Ольга Свистунова/. Государственный музей А. С. Пушкина (ГМП) открывает в четверг выставку, которая станет своеобразным путеводителем по местам Москвы, связанным с памятью об Александре Пушкине.

Названием экспозиции "Москва... как много в этом звуке..." послужила одна из "московских строф" пушкинского романа в стихах "Евгений Онегин", сообщили ТАСС в пресс-службе ГМП, отметив, что выставка приурочена к 870-летию со дня основания Москвы.

"Пушкин был родовой москвич. Нет сомнения, что первым зародышем дарования своего, кроме благодати свыше, обязан он был окружающей его атмосфере, благоприятно проникнутой тогдашней московскою жизнью", - процитировала собеседница агентства воспоминания близкого друга Пушкина, князя Петра Вяземского.

Детство Пушкина прошло в Немецкой слободе. Арбат, Пречистенка, Покровка, Тверская, Мясницкая, Большая Дмитровка, Старая Басманная, Кузнецкий мост, Поварская, Большая Никитская - места, где в разные годы жил и проводил время сам поэт и его друзья. На выставке представлены практически все известные пушкинские адреса Москвы, сообщили в пресс-службе ГМП.

В основе экспозиции - изобразительный ряд: графика, живопись, фотографии конца XVIII - начала XX веков. В витринах выставлены библиографические редкости и артефакты: городские путеводители прошлых веков; газеты, журналы и альманахи, издававшиеся в Москве в пушкинскую эпоху; произведения Пушкина, посвященные родному городу; предметы быта, рукописные материалы - письма, альбомы, автографы, подорожные.

Пушкинская Москва

Обширная экспозиция построена по хронологическому принципу и охватывает три временных периода жизни Пушкина в Москве, уточнила собеседница агентства. По ее словам, первый раздел посвящен допожарной Москве, времени пушкинского детства с 1799 по 1811 год.

Второй раздел выставки рассказывает об одном из важных событий в биографии поэта. В сентябре 1826 года по приказу Николая I он был возвращен из Михайловской ссылки и приехал в Москву во время коронационных торжеств на личную встречу с царем. Аудиенция состоялась в Николаевском (Чудовом) дворце Московского Кремля. Поэт увидел иную, заново отстроенную после пожара 1812 года Москву.

Заключительный третий раздел охватывает период с 1827 по 1836 год. Получив от властей разрешение на въезд в столицу, Пушкин перебрался в Петербург, однако в Москве оставались его друзья, литературные связи, издатели. После возвращения из ссылки поэт приезжал в Москву пятнадцать раз.

В один из таких приездов, зимой 1828 года, он познакомился на балу с шестнадцатилетней Натальей Гончаровой. Их венчание состоялось 18 февраля 1831 года в церкви Большого Вознесения у Никитских ворот. Первые месяцы после свадьбы Пушкины прожили на Арбате в доме Никанора Хитрово. Впоследствии поэт вспоминал о них как о счастливейших в его жизни.

Выставка дает возможность увидеть Москву глазами Пушкина и его современников. В этом зрителям помогут гравюры и литографии XVIII-XIX веков из собрания Государственного музея А. С. Пушкина и художественные фотографии конца XIX - начала XX веков из фондов Музея архитектуры им. А. В. Щусева.

В экспозицию также включены фрагменты панорамных съемок улиц, выполненные почти сто лет назад в связи с реализацией генерального плана реконструкции Москвы 1935 года. Рабочие снимки запечатлели здания, где бывал Пушкин, и на месте которых сегодня совсем другая застройка, пояснили в пресс-службе ГМП, добавив, что работа выставки "Москва... как много в этом звуке..." продлится до 24 сентября.