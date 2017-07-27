Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.07:
$ 59.91
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Джоли рассказала, что из-за разрыва с Питтом у нее начались проблемы со здоровьем

Культура
27 июля, 4:10 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июля. /ТАСС

В интервью Vanity Fair актриса сообщила, что из-за стресса у нее началась гипертония, а также был диагностирован паралич лицевого нерва

Поделиться
Материал из 1 страницы
Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

© AP Photo/Heng Sinith

НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Анджелина Джоли рассказала, что из-за стресса, вызванного ее разрывом с Брэдом Питтом, у нее начались проблемы со здоровьем. Как отметила звезда в опубликованном в интервью журналу Vanity Fair, у нее, в частности, была диагностирована гипертония, а также паралич лицевого нерва.

"Иногда семейные женщины думают о себе в последнюю очередь, пока это не скажется на их собственном здоровье", - призналась она. По словам Джоли, справиться с параличом нерва, который затронул половину ее лица, помогло иглоукалывание. Сейчас, по признанию звезды, она полностью "контролирует свою жизнь и здоровье".

42-летняя актриса в интервью также впервые рассказала о последних месяцах совместной жизни с Питтом, с которым они расстались в 2016 году и сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса. "Это было тяжелейшее время, нам обоим стал необходим воздух", - поведала она.

По признанию Джоли, после разрыва отношений прийти в себя ей помогла забота о детях и работа по дому. "В течение девяти месяцев я просто пыталась быть хорошей домохозяйкой: я убирала за собаками, мыла посуду и читала детям сказки на ночь", - рассказала актриса. По ее словам, по просьбе детей она даже записалась на кулинарные курсы.

Смотрите также
Анджелина Джоли и Брэд Питт

"Бранджелина" распалась: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводятся

Как отметила Джоли, дети восприняли разрыв родителей стоически и уже приходят в себя. "Они восстанавливаются после тех вещей, которые произошли в [их] жизни", - призналась голливудская звезда. "Я не хочу, чтобы мои дети тревожились за меня", - сказала также актриса. "Им нужно знать, что все будет в порядке, даже если ты сама в этом не уверена", - добавляет она.

Джоли и Питт расстались в сентябре 2016 года. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из них - приемные. Актриса подала на развод, после чего вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в штате Калифорния.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Джоли, Анджелина
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
За кулисами экзаменов. Как проходят вступительные испытания в цирковом училище и ГИТИСе
Владимир. ”Золотые” гвозди и пастухи для императора
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Фото
14
Волшебный лес в парке "Останкино"
5
"По млечному пути": Кустурица впервые выступил с концертом в Крыму
13
Москвичи несут цветы к посольству США в память о солисте Linkin Park
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Израильский парламент принял закон о праздновании 9 мая
2
Чижов: ЕС может объявить новые санкции США против РФ недействующими на территории союза
3
Медведев назвал "фантастической трагикомедией" ситуацию с гражданством Саакашвили
4
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
5
Тимошенко: лишение Саакашвили гражданства приблизило Украину на шаг к диктатуре
6
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в Норвегии
7
Путин подписал закон о ратификации протокола о размещении авиагруппы РФ в Сирии
Темы дня
Новости партнеров
Реклама