СМИ: Джоли рассказала, что из-за разрыва с Питтом у нее начались проблемы со здоровьем

Сенаторы США достигли договоренности по законопроекту о санкциях против РФ, Ирана и КНДРМеждународная панорама 27 июля, 4:17
СМИ: Джоли рассказала, что из-за разрыва с Питтом у нее начались проблемы со здоровьемКультура 27 июля, 4:10
Экс-президент Пакистана заявил, что рассматривал возможность ядерного удара по ИндииМеждународная панорама 27 июля, 3:43
Девочка-подросток убила ножом сотрудницу торгового центра в НорвегииПроисшествия 27 июля, 3:12
Квартальная прибыль Facebook выросла на 71%Экономика и бизнес 27 июля, 3:07
Минфин США: Америка будет применять санкции против РФ, Ирана и КНДР "суперагрессивно"Международная панорама 27 июля, 2:43
Канцлер Австрии: Турция "никогда в жизни" не сможет стать членом ЕвросоюзаМеждународная панорама 27 июля, 2:39
Россия в письме СБ ООН настояла на посещении экспертами места химатаки в СирииПолитика 27 июля, 2:31
Пентагон: США не хотят выходить из Договора о ракетах меньшей и средней дальностиМеждународная панорама 27 июля, 2:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 27 июля. /ТАСС/. Анджелина Джоли рассказала, что из-за стресса, вызванного ее разрывом с Брэдом Питтом, у нее начались проблемы со здоровьем. Как отметила звезда в опубликованном в интервью журналу Vanity Fair, у нее, в частности, была диагностирована гипертония, а также паралич лицевого нерва.
"Иногда семейные женщины думают о себе в последнюю очередь, пока это не скажется на их собственном здоровье", - призналась она. По словам Джоли, справиться с параличом нерва, который затронул половину ее лица, помогло иглоукалывание. Сейчас, по признанию звезды, она полностью "контролирует свою жизнь и здоровье".
42-летняя актриса в интервью также впервые рассказала о последних месяцах совместной жизни с Питтом, с которым они расстались в 2016 году и сейчас находятся в состоянии бракоразводного процесса. "Это было тяжелейшее время, нам обоим стал необходим воздух", - поведала она.
По признанию Джоли, после разрыва отношений прийти в себя ей помогла забота о детях и работа по дому. "В течение девяти месяцев я просто пыталась быть хорошей домохозяйкой: я убирала за собаками, мыла посуду и читала детям сказки на ночь", - рассказала актриса. По ее словам, по просьбе детей она даже записалась на кулинарные курсы.
Как отметила Джоли, дети восприняли разрыв родителей стоически и уже приходят в себя. "Они восстанавливаются после тех вещей, которые произошли в [их] жизни", - призналась голливудская звезда. "Я не хочу, чтобы мои дети тревожились за меня", - сказала также актриса. "Им нужно знать, что все будет в порядке, даже если ты сама в этом не уверена", - добавляет она.
Джоли и Питт расстались в сентябре 2016 года. Пара прожила вместе 10 лет и вступила в брак только в августе 2014 года. У них шестеро детей, трое из них - приемные. Актриса подала на развод, после чего вместе с детьми переехала из семейного особняка в Голливуде в шале в Малибу в штате Калифорния.